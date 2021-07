Hart voor Den Haag wil hek langs Haagse Trekvliet na verdrinking kind

De gemeente moet kijken naar de veiligheid langs de Haagse Trekvliet, waar vorige week een kind verdronk. Dat zegt Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Daarnaast zegt de partij zich zorgen te maken over de lange wachttijden voor zwemlessen.

'Natuurlijk is het primair de taak van de ouders om op hun kinderen te letten en ervoor te zorgen dat dit soort noodlottige ongelukken voorkomen worden. Echter heeft de gemeente ook een taak om gevaarlijke plekken veiliger te maken. Wij vragen de gemeente daarom om eens goed te kijken naar de wens van bewoners voor een hek langs bepaalde stukken van de Trekvliet', zegt raadslid Nino Davituliani.

Vorige week dinsdag werd er een kind uit de Haagse Trekvliet gehaald en op de kade gereanimeerd. Twee dagen later werd bekend dat het kindje in het ziekenhuis was overleden .

Wachtlijst zwemles

'Buikpijn krijg ik van berichten over verdronken kinderen. Wat een onvoorstelbaar drama voor ouders, ik word daar heel verdrietig van.' Volgens Davituliani is leren zwemmen in Nederland een must. Daarom trekt ze aan de bel vanwege de wachtlijsten voor zwemlessen.

'Het is voor Hart voor Den Haag onacceptabel dat de kinderen in een stad aan zee, vol met grachten en sloten, gemiddeld anderhalf jaar op de wachtlijst voor zwemles staan. Na weer een incident met een verdronken kindje is het hoogtijd om de wachtlijsten nu echt aan te pakken.' Hart voor Den Haag heeft raadsvragen gesteld hierover.

Turbo-les

In maart werd er een noodplan gemaakt om de wachtlijsten voor zwemles aan te pakken. Hart voor Den Haag wil van de sportwethouder Hildert Bredemeijer (CDA) weten of alle Haagse zwemverenigingen nu deze turbo-lessen aanbieden. Ook wil het raadslid van de wethouder weten hoeveel kinderen, met name in Laak, nog wachten op zwemles.