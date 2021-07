Wethouder blij met strengere Woningwet: ‘We willen koopstarters meer kansen bieden op de woningmarkt’

Afval in brand: bewoners Spoorwijk demonstreren tegen rotzooi in de wijk

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de aanpassingen in de Woningwet wordt het voor gemeenten mogelijk om opkoopbescherming voor gebieden in te stellen. Dat betekent dat een woning zonder vergunning niet verhuurd mag worden en kopers zelf in een koopwoning moeten wonen. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil dat de wijzigingen op 1 januari 2022 ingaan.

De gemeente Den Haag is nu bezig met de voorbereidingen zodat de opkoopbescherming hier kan worden ingevoerd. Zoals welke wijken in de stad worden aangewezen waar de regel gaat gelden. ‘Een stadsbrede inzet voor de opkoopbescherming sluiten we niet uit’, aldus een woordvoerder.

Woonwethouder Martijn Balster (PvdA) kijkt al langer uit naar deze nieuwe maatregel, hij gaf eerder al aan dan geen vergunningen meer te willen afgeven in stadsdeel Laak. Daar gold al een verbod op verkamering van woningen.

Kansen voor starters

Daarom is de wethouder blij met de opkoopbescherming. ‘Het is hard nodig om de goedkope woningvoorraad te beschermen, want die zien we verdampen. Daarnaast willen we zo koopstarters meer kansen bieden op de woningmarkt.’

Volgens Balster werd bijvoorbeeld in de wijk Laakkwartier en Spoorwijk eind vorig jaar ruim 40 procent opgekocht door beleggers. ‘Hier komen vervolgens vaak studenten of arbeidsmigranten te wonen die er maar tijdelijk wonen en waardoor er minder sociale cohesie is in de wijk. Starters die graag een koopwoning willen om er zelf in te wonen concurreren met investeerders’, zegt Balster. De wethouder wil het liefst ook wat doen tegen de hoge huren die beleggers vragen. ‘Regulering is keihard nodig, gezien de exorbitante bedragen die we tegenkomen in de stad.’

Woonbond

Ook bij de Woonbond wordt positief gereageerd op de plannen. Die spreekt van een goede maatregel om koopstarters meer kans te geven op de woningmarkt. Tegelijkertijd wil de bond dat ook de huurprijzen in de vrije sector worden gereguleerd.

Tevens zouden gemeenten meer oog moeten hebben voor nieuw te bouwen, betaalbare huurwoningen. Het Rijk zou daarbij kunnen helpen door de verhuurderheffing af te schaffen en de belastingdruk voor wooncorporaties te verlagen.

Verruimen tijdelijke huurovereenkomsten

Hoewel de nieuwe regels per 1 januari 2022 in moeten gaan zal er nog wel een aanpassing volgen. De Eerste Kamer had grote bezwaren voor de mogelijkheid tot het verruimen van de tijdelijke huurovereenkomsten, zij zien daarin een verslechtering van de positie van de huurder. Daarvoor is een reparatiewet toegezegd, de Tweede Kamer krijgt van de minister een voorstel of dat specifieke onderdeel nu niet in te voeren.

