Acht vrouwen in actie tegen onveiligheid en straatintimidatie: ‘Dit is de grens, we moeten iets doen’

Het begon met gesprekken tussen vriendinnen. Over de sleutel in je hand als je ’s avonds alleen naar huis fietst, het berichtje dat je stuurt waarin staat dat je veilig thuis bent gekomen of over die keer dat je lastig bent gevallen tijdens het uitgaan. ‘Door al die gesprekken werd ik me steeds meer bewust van het feit: er is iets mis. Er moet iets gebeuren’, vertelt Caroline Verduin in Haags Bakkie. Met zeven andere vrouwen maakte ze het ‘Haagse Vrouwen Manifest’.

In het manifest staan tien voorstellen voor de verkiezingsprogramma's van politieke partijen. De onderwerpen: veiligheid op straat, thuis en financiële onafhankelijkheid.

Volgens Caroline is het goed dat er al meer gepraat wordt over bijvoorbeeld veiligheid op straat. 'We hebben het in Scheveningen gezien, hoeveel vrouwen zelf zeggen: het is nu genoeg, we moeten iets gaan doen . Dit is de grens, laten we ermee aan de slag gaan.'

Ze maakt het zelf ook mee toen ze op de fiets zat en een man met een beetje boos gezicht een kusgeluidje naar me maakte. Dat vond ze best vervelend. 'Waarom is het nou als vrouw dat je je toch iets onveiliger op straat voelt?', vraagt Caroline zich af.

Straatverlichting

Daarom besloot ze met de andere vrouwen actie te ondernemen. Want het is volgens hun soms makkelijk op te lossen, zoals met straatverlichting. Zo spraken de vrouwen met Stichting 2gather, die wel wat ideeën hadden. 'Bijvoorbeeld bij de Bierkade, daar voel ik me niet veilig, vertelden ze', zegt Demi van Wijk.

'Een vrouw gaf aan dat ze zelfs liever 20 min omliep dan over die straat te lopen. Daar moet echt iets aan gebeuren.' Dat zijn kernpunten waar de gemeente bij kan helpen met het beleid, zeggen de initiatiefneemsters.

Huiselijk geweld

Naast veiligheid op straat het ook om je veilig voelen thuis. 'We hebben gezien tijdens de lockdown dat huiselijk geweld ergers is geworden bij vrouwen. Dat er zelfs een codewoord was bij de apotheek die je kon vertellen, dan kon de apotheker je apart nemen', zegt Caroline.

Daarbij is ook financiële onafhankelijkheid heel belangrijk vindt Caroline. 'Dat je als vrouw voldoende verdient, waardoor je een goede positie hebt in de stad, dat je rond kan komen. En als je dan in zo'n gewelddadige relatie zit, dat je daar ook uit kan. Omdat je weet, ik heb m'n eigen geld, ik kan m'n eigen huur betalen.'

Gemeenteraadsverkiezingen

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 'Dat is nog ver weg, maar het betekent wel dat al die politieke partijen nu die verkiezingsprogramma's aan het schrijven zijn.' De vrouwen achter het manifest hebben eerst D66 benaderd, omdat Caroline en Demi voor die partij werken in de Tweede en Eerste Kamer.

'Het idee is om alle partijen te benaderen. We willen ook dat het breed gedragen is. Dit zijn punten die in alle verkiezingsprogramma's passen. We zijn benieuwd wie het oppakt.'

De tien punten:

Veilig thuis Financieel onafhankelijk Sekswerk is werk Veilig over straat Vrouwen zijn vertegenwoordigd Hard tegen intimidatie Jong geleerd Vriendelijke stad voor iedereen Vrouwenopvang Mannenzaak

