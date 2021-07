Acht vrouwen in actie tegen onveiligheid en straatintimidatie: ‘Dit is de grens, we moeten iets doen’

Bewoners Spoorwijk zijn afvalprobleem zat: ‘De gemeente moet niet praten, maar doen!’

Bewoners in Spoorwijk zijn woest over de afvalproblemen in hun wijk. Daarom protesteerden ze zondagavond door vuilnis in brand te steken . De brandweer heeft verschillende brandjes geblust.

Ook een dag na het kleinschalige protest dat door een groepje buurtbewoners in Moerwijk is gehouden, staan er buurtbewoners op straat rondom de ondergrondse containers aan de Alberdingk Thijmstraat. Ze spreken met een politieagent. Bewoonsters Ella en Mar zijn er helemaal klaar mee. ‘Het is hier één groot zooitje. Mensen gooien alles maar op straat. En als de containers vol zitten, dan gooien ze alles ernaast. Het is heel erg vies.’

De meeuwen weten uiteraard wel raad met de vuilniszakken. ‘Die vogels blijven maar komen. Het is een pestbende’. Vroeger ruimde ik de rommel op straat nog wel op, maar ik ben er helemaal klaar mee,’ aldus Mar. Maar, vertelt Ella: ‘mensen zetten ook hele bankstellen hier bij de containers. Ze zijn te lui om het grofvuil te bellen. Het is echt niet meer leuk.’ Beide vrouwen wonen al een hele lange tijd in Moerwijk. Mar zelfs al meer dan vijftig jaar. ‘Ik kwam hier toen ik elf jaar was, ik ben nu 67. En ik schaam me dood. Echt waar. Ik schaam me voor de rotzooi. En de gemeente heeft allemaal mooie praatjes, maar ze doen niks. Ze moeten niet praten, ze moeten doen.’

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) laat weten dat hij zich de boosheid en frustratie goed kan voorstellen. ‘Wat we helaas zien is dat een kleine groep inwoners het verpest voor de rest door afval op straat te dumpen in plaats van in containers. Het is een kleine moeite als een container vol is om even door te lopen naar de volgende, die meestal niet vol op. Maar sommige mensen zijn daartoe blijkbaar niet bereid.’

De wethouder zegt er alles aan te doen om de afvalproblemen te voorkomen. ‘Met een mix van vaker schoonmaken op plekken war veel afval ligt, voorlichting (in Nederlands en andere talen), bewustwording via gedragsveranderingcampagnes en met extra handhaving, ook in burger en buiten gewone werktijden.’

Hogere boetes en cameratoezicht

Onlangs liet de gemeente weten meer te gaan werken met afvalsensoren waarmee de gemeente kan zien wanneer de orac vol zit. En Bredemeijer heeft voorgesteld de boetes te verhogen van 126 naar 200 euro. ‘Als mensen het vertikken dan moeten ze het maar voelen. Als we in vuilniszakken adresgegevens vinden, worden boetes uitgedeeld. Dit gebeurt gemiddeld zo’n 5.000 keer per jaar.’ Ook start de gemeente later dit jaar met cameratoezicht. ‘We hopen dat dat helpt.’

‘Het voelt af en toe als dweilen met de kraan open, maar de gemeente zit zeker niet stil en werkt continu aan nieuwe plannen om de stad leefbaarder te maken.’​