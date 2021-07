Den Haag FM en FunX presenteren speciale uitzending over Haagse jongeren en vaccineren

De strijd tegen het coronavirus woedt nog hevig, waarbij onder andere een omvangrijk vaccinatiebeleid uitweg moet bieden. Maar hoe kijken de jongeren van Den Haag eigenlijk aan tegen deze prik? In samenwerking met de gemeente en FunX presenteert Den Haag FM donderdag 29 juli een speciale uitzending over jongeren in coronatijd en het vaccineren.

Ben jij tussen de 18 en 35 jaar? En wil je vertellen waarom je wel of juist niet een coronavaccin wil, of twijfel je nog? We horen graag jouw mening. Mail naar info@denhaagfm.nl of stuur een DM op Instagram en misschien nodigen we je donderdag uit in onze studio.

Hoe kan je met het coronavirus nog steeds genieten van de zomer? Welke invloed heeft het stijgende aantal besmettingen hierop? En gaat het vaccin je hierbij helpen? Deze en nog meer vraagstukken komen aan bod tijdens de live uitzending waarin presentatrice Nicolette Krul in gesprek gaat met deskundigen en Haagse jongeren die hun ervaringen met de effecten van de pandemie delen. Projectondersteuner bij de GGD Floortje Abspoel (26) geeft ons vast een inkijkje in hoe zij de afgelopen anderhalf jaar heeft beleefd.

Zuur

De verre reis van Floortje naar Indonesië kwam in maart 2020 abrupt ten einde toen de eerste coronagolf toesloeg en de grenzen om haar heen zich langzaam sloten. ‘Met veel tranen besloot ik toen terug te gaan naar Nederland. Dat was jammer, maar ik heb iets negatiefs kunnen omzetten in iets positiefs toen ik daarna voor de GGD ging werken.’

Met diezelfde positieve mindset heeft Floortje zich door de afgelopen tijden heen kunnen slepen. ‘Ik probeer altijd heel erg om te denken en die dingen te doen die wél kunnen en die me energie geven. Al wil dat niet zeggen dat de tegenslagen er niet inhakken, hoor. Dat festivals bijvoorbeeld niet door kunnen gaan, vind ik toch wel zuur.’

Een makkelijke keuze

Dat er jongeren zijn die zich tijdens de coronacrisis maar moeilijk staande kunnen houden, kan Floortje ook maar al te goed begrijpen. ‘Voor mensen die bijvoorbeeld net gaan studeren en verhuisd zijn naar een andere stad moet dit heel zwaar zijn; je kringen zijn dan zo klein. Je kan heel weinig terwijl dit juist jóúw tijd zou moeten zijn.’

Als het gaat om het vaccineren geeft Floortje aan dat er bij haar vrienden en familie relatief weinig twijfel bestond over de keuze. ‘De meesten zijn inmiddels wel gevaccineerd. Een aantal die zwanger zijn nog niet, maar dat begrijp ik ook wel. Voor mij was de beslissing makkelijk; ik ken mensen buiten mijn eigen kring die erg ziek zijn geweest en je doet het om die mensen te beschermen.’

De uitzending over Haagse jongeren en vaccineren is donderdag 29 juli 14.00-15.00 te zien en te beluisteren via Den Haag FM (92.0), Den Haag TV en de livestream op www.denhaagfm.nl.