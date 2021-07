Doneeractie van Peter liep compleet uit de hand: twee vrachtwagens vol naar overstroomd Limburg

Flatscreens, Maxi-Cosi’s, fietsen, shampoo, eten voor dieren en mensen. Wat begon als een oproepje op Facebook om spullen in te zamelen voor de slachtoffers van de overstroming in Limburg, eindigde in twee vrachtwagens vol die naar het zuiden vertrokken. Je kan het zo gek niet bedenken of het werd gedoneerd, vertelt Peter van Seventer die een doneeractie begon.

Het idee ontstond toen Peter op z'n balkon zat. 'Ik dacht, ik ga een busje huren en vraag iedereen in de omgeving om hulpgoederen te bezorgen aan mij. En dan mijn busje vullen en naar Limburg rijden', zegt Peter in Haags Bakkie.

Maar dat liep al snel uit de hand. Zijn bericht op Facebook werd zoveel gedeeld dat hij uiteindelijk vrienden vraagt om te helpen. 'Ik had niet verwacht dat het zo groot zou worden. Het werd in alle groepen gedeeld en ondernemers gingen me bellen die wilden helpen. Voordat ik het wist had ik een busje vol en kon ik zestien bussen bijvullen.'

Vrachtwagen

Het busje waar Peter eerst aan dacht bleek niet voldoende. Dus zijn schoonvader belde wat rond. 'Toen kwam een man uit De Lier die zei: jongen, jij mag mijn vrachtwagen lenen met de tankpassen als jij een goeie chauffeur regelt. Dat was natuurlijk helemaal top.' Dus doet Peter wéér een oproep. 'Toen gingen via allemaal kanalen weer chauffeurs zich aanmelden.'

In een week had Peter alles geregeld en reden er twee volle vrachtwagens naar Limburg. '120 kuub aan spullen, 35 tot 40 kisten vol. De trailer was helemaal afgestouwd en wel.'

Zaterdag reden ze naar Limburg. Het ontvangst was supertof, vertelt Peter. 'We zijn in een grote loods gekomen, daar stonden allemaal mensen klaar. Toen kwam er een hele losploeg vanuit het dorp, ook bewoners die hun huisjes nog moesten schoonmaken, die waren ook gekomen. Dat was fantastisch.'

Nog een keer die kant op

Peter is onvermoeibaar: zaterdagavond kwamen ze terug in Den Haag en zondag om 11 uur zijn ze weer gaan rijden. 'Ik dacht, weet je wat, we gaan nog een keertje.' En een extra ritje deze week sluit hij niet uit. 'Waarschijnlijk gaan we in de loop van de week nog een keer, eventueel met een grote lading met meubels.'

Alle hulp is welkom zegt hij. Want het was heftig om te zien in Limburg. 'Huizen zijn kapot, auto's zijn weggespoeld. Huizen onder water en ellende. Alles is platgeslagen, het is ongelofelijk.'

Wie ook iets wil doen kan zich melden bij Peter via Facebook .