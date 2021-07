Zelfverdedigingstraining speciaal voor vrouwen: ‘Helaas is het nodig’

Vrouwen moeten sterk in hun schoenen kunnen staan, vinden Gracia Ho-Asjoe en Miranda Stam. Bij GREA op de Binckhorstlaan geven zij training in de zelfverdedigingssport Krav Maga; al noemen zij het zelf liever een zelfverdedigingssysteem. ‘Anders dan bij een sport is Krav Maga niet aan regels verbonden. Je moet namelijk alles doen wat je kan om jezelf in veiligheid te brengen als dat nodig is’, aldus Ho-Asjoe.

‘Ongevraagd aangeraakt, aangestaard of nageroepen worden’, somt Ho-Asjoe op. ‘Deze dingen waar je als vrouw dagelijks mee te maken hebt kunnen al traumatisch zijn. Vrouwen bedenken zich vaak achteraf dat ze er op het moment zelf iets tegen hadden moeten doen en daar willen wij ze bij helpen.’

Specifiek voor vrouwen

Stam benadrukt dat het in de maatschappij van vandaag pijnlijk duidelijk wordt hoe belangrijk haar werk bij GREA is. ‘Je schrikt van de situaties waar sommige deelnemers mee te maken hebben. Helaas blijkt dit soort trainingen dus nodig’, zegt ze. ‘Elke vrouw heeft haar eigen verhaal en ik vind het heel mooi als ze dat met me willen delen.’

Een training speciaal ontwikkeld voor vrouwen kan volgens Stam dan ook niet ontbreken. ‘Als vrouw heb je speciale technieken nodig omdat mannen vaak fysiek sterker zijn. Ook is het van belang om niet bij een eerste les gelijk tegen een muur gedrukt te worden, omdat dat misschien wel trauma kan oproepen. Daarom is het zo belangrijk en mooi dat dit specifiek voor vrouwen wordt aangeboden.’

Uienschil

Behalve de fysieke techniek van zelfverdediging begint Krav Maga bij de intuïtie en deze training moet vrouwen helpen daar naar te leren luisteren. ‘Het aanvoelen van energie is onwijs belangrijk’, zegt Ho-Asjoe. ‘Vaak geeft ons lichaam al aan dat iets niet klopt. Op het moment dat iemand je vastpakt, kan het zijn dat je eerdere dingen hebt genegeerd. Het gaat dus veel verder dan het fysieke aspect.’

Er zijn volgens Ho-Asjoe dus meerdere elementen die bijdragen aan je veiligheid. ‘Ik zie het als een uienschil’, zegt ze. ‘Vaak begint dat al bij je houding. Als jij je zelfverzekerd voelt ben je al minder gauw een prooi. Ook communicatie en bewustzijn spelen een grote rol; dus hoe is je interactie met anderen en hoe analyseer je je omgeving? Zo gaan we eigenlijk alle factoren af.’

Vechten als leeuwen

‘Beter voorkomen dan genezen’ is bij de trainingen van Ho-Asjoe en Stam dan ook het credo. Mocht het echter tot een fysieke confrontatie komen, vinden ze het van net zo essentieel belang dat vrouwen ook op deze manier weerbaar zijn. ‘De vraag is: áls iemand je vastpakt, heb je dan de tools om fysiek van je af te bijten en doe je dat op de juiste manier om ook daadwerkelijk weg te komen? Dat leer je ook bij ons.’

Stam is onder de indruk van de groei die vrouwen bij de Krav Maga-training doormaken. ‘Alle vrouwen vechten als leeuwen, maar je ziet dat zij die het langere tijd doen hun energie echt efficiënt weten te gebruiken. Dat is zo mooi om te zien.’

