Zuidwest krijgt vier miljoen voor ontwikkeling van jongeren en wijkeconomie

Den Haag gaat opnieuw ruim 4 miljoen investeren in Zuidwest. Het geld wordt vooral gebruikt voor kansen voor jongeren en het stimuleren van de wijkeconomie. ‘Zuidwest heeft dringend aandacht, zorg en geld nodig, zodat alle inwoners dezelfde kansen hebben als elders in Den Haag’, zegt wethouder Martijn Balster (PvdA).

De bijdrage is onderdeel van de Regiodeal, gelden van het Rijk en de gemeente om de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk sociaaleconomisch te versterken.

Een van de voorbeelden is Made in Moerwijk , waar aandacht is voor wijkeconomie. 'We gaan werken aan meer maakindustrie en meer werkgelegenheid in de zorg in Zuidwest, door talenten en nieuwe werkgevers aan elkaar te koppelen', zegt Balster. Daarnaast worden jongeren beter begeleid naar stageplaatsen en banen, via een jongerenuitzendbureau.

35 projecten

Met de miljoenen worden nieuwe en reeds lopende projecten financieel ondersteund. 'De afgelopen jaren hebben we in totaal 35 projecten kunnen steunen, waarvan een deel op termijn zelfstandig door zal kunnen gaan en een deel vast onderdeel van het gemeentelijk beleid gaat worden. Ik ben trots op alle initiatieven in de wijk, die niet tot stand hadden kunnen komen zonder de vele betrokken bewoners in de wijken.'

Eerder deze maand werd ‘Het Verbond van Zuidwest’ getekend door meer dan honderd partijen, waaronder de gemeente, bewoners, ondernemers, professionele partijen en het Rijk. 'Zonder lange termijn commitment is de échte verandering die Zuidwest nodig heeft niet te realiseren', zegt de wethouder. 'We zijn een beweging gestart, een toekomst van hoop en perspectief.'

