Dinand vertrekt met gezin uit Den Haag en emigreert naar Ibiza

Het zijn de laatste nachtjes in Den Haag voor Dinand Woesthoff, zijn vrouw Lucy en hun vier kinderen. Deze week laten ze de stad achter zich en vertrekken ze naar Ibiza. ‘Wij voelen nu de excitement van gewoon doen!’, zegt hij in een video op Instagram.

Terwijl veel meubels en spullen buiten staan vertelt Dinand waarom ze vertrekken. ‘Wij hebben juist door corona besloten, waar zouden we het liefste zijn?’ Ook wil hij geen spijt hebben dat ze dit nooit hebben gedaan. ‘Wij hebben gezegd, we gaan gewoon. Natuurlijk vinden wij het ook spannend.’

‘Bij twijfel doen’

Helemaal nieuw is Ibiza niet voor het gezin, de Woesthoffs hebben er al vijftien jaar een huis. Toch is het ‘een big deal’, zegt hij. ‘Ik ben ook trots op ons, ik vind het stoer en gaaf. Stoer richting jezelf, het is een overwinning op jezelf. Want het is wat met drie kids.’ Zijn oudste zoon Dean, die hij kreeg met Guusje Nederhorst, gaat studeren in Utrecht. Samen met Lucy kreeg hij nog drie kinderen.

Tegen mensen die dit ook wel zouden willen zegt de oud-frontman van Kane: ‘Het is net zo makkelijk als het moeilijk is. Mijn motto is: bij twijfel doen!’

Met zijn vrouw Lucy doet hij nog een trip down memory lane door Den Haag