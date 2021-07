‘Meeste auto-inbraken in Moerwijk, Schilderswijk en Leyenburg’

Kinderopvang in Kasteel De Binckhorst en ontwerp voor kasteeltuin is klaar

Op de Binckhorst moet een nieuwe groene zone komen. Een onderdeel daarvan is de tuin bij Kasteel De Binckhorst. Het eerste ontwerp daarvoor is klaar. In het kasteel zelf komt een kinderopvang van Kindergarden.

Het is de bedoeling dat het 'Binckhorstpark' wordt aangesloten op het Waterfrontpark. 'Het Binckhorstpark, ook wel Long van Laak genoemd, wordt gevormd door de Kasteeltuin in de Trekvlietzone en loopt door tot en met de Begraafplaats St. Barbara aan de andere zijde van de Binckhorstlaan', schrijft de gemeente . Het is uiteindelijk de bedoeling om een groene verbinding te maken tussen deze twee groene plekken met een doorkijk naar Laak.

'Door de watergangen te verleggen wordt de tuin weer zichtbaar verbonden met de Binckhorstlaan en tegelijkertijd vormt de gracht een barrière tussen de tuin en de weg. De tuin vormt hiermee een rustparel in de nieuwe stedelijke omgeving van hoogbouw.'

Wanneer de tuin af moet zijn is niet bekend.

Geschiedenis

Kasteel De Binckhorst is vermoedelijk gebouwd in de Middeleeuwen, aan het eind van de 11de eeuw. Het bestond uit een zaal met een verdieping en een vierkante toren met schietgaten. Het kasteel was omringd door wallen en grachten.

Halverwege de 14de eeuw is het kasteel verwoest en herbouwd. Van het huidige kasteel dateert het oudste deel van het huis uit 1570.