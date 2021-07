Kinderopvang in Kasteel De Binckhorst en ontwerp voor kasteeltuin is klaar

‘Meeste auto-inbraken in Moerwijk, Schilderswijk en Leyenburg’

In Moerwijk-Noord waren de afgelopen vijf jaar de meeste auto-inbraken. Dat meldt vergelijkingswebsite Independer ‘op basis van onderzoek van de recente politiedata’. Tussen 2015 en 2020 werd daar volgens het onderzoek 419 keer ingebroken.

Moerwijk-Noord wordt gevolgd door Leyenburg: 416 inbraken en Schilderswijk-West met 405 inbraken. Ook de Binckhorst (376)en Zuidwal (347) staan in de top vijf.

Onder andere de stadsdelen Ypenburg en Haagste Hout staan onderaan het lijstje. In totaal sloegen autodieven tussen 2015 en 2020 zo’n 14.251 toe in heel Den Haag. Alle cijfers zijn hier te vinden.

In de top tien van Nederland staan wijken in Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Den Haag komt niet in dat rijtje voor.

Bron: Independer