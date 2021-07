Op vakantie met wethouder Martijn Balster: met de ‘Balsterboys’ kamperen in Denemarken

Ook voor de wethouders die op vakantie gaan is het aanpassen geblazen. ‘We waren van plan om naar Duitsland te gaan, tot vorige week. Toen werden bij donkerrood en zeiden de Duitsers: doe maar niet’, vertelt Martijn Balster (PvdA) in Haags Bakkie. Dus het wordt Denemarken.

In onze zomerserie ‘Op vakantie met de wethouder’ praat Nicolette Krul in Haags Bakkie elke keer met een wethouder over de vakantieplannen. Even geen vergaderingen en stukken lezen, maar reces. Wat doen de wethouders zoal als ze vrij zijn en wat is hun favoriete vakantieland?

Vandaag begint de vakantie van Balster, maar zijn drie kinderen (gekscherend de Balsterboys genoemd) en vrouw hadden al vakantie. De oudste jongens (9 en 7) zijn net op scoutingkamp geweest. ‘Die hebben we een uur moeten weken in bad voordat ze weer schoon waren. Het was een kamp met weinig voorzieningen. Maar de leiding zorgt er wel voor dat ze halverwege de week even naar het zwembad gaan.’

Tent opzetten

Dus nu kunnen ze even bijkomen voordat de familie Balster drie weken gaat kamperen in Denemarken. ‘Wij houden echt van kamperen.’ Maar glamping of een huisje is niet aan ze besteed. ‘Wij gaan met een tent, hebben net een nieuwe. Dus dat wordt even uitvinden hoe dat is.’ De tent is thuis in Mariahoeve al wel even opgezet, ‘om te kijken of-ie echt werkt’. En de oudste zoon gaat voor het eerst in zijn eigen tentje.

Dat opzetten gaat trouwens heel gestroomlijnd. ‘We zijn geoefende kampeerders. Er zijn wel eens plekken waar je dan in 40 graden de tent op moet zetten of in een open veld, dan is het wel eens afzien. Dan valt er wel eens een onvertogen woord natuurlijk.’ Maar over het algemeen gaat het snel. ‘De kinderen helpen ook steeds meer. Het is vaak zo gepiept.’

Terug naar huis voor werk

Balster gaat proberen drie weken weg te gaan, maar je weet nooit wat voor weer het wordt. ‘Als het nou drie weken stromende regen is, weet ik zeker dat we na twee weken denken: nou is het mooi geweest. Dat is wel eens gebeurd.’

En ook zijn werk kan hem altijd terug naar huis halen. ‘Ik ga er niet vanuit dat ik terug moet voor werk, maar je weet het nooit, het kan altijd. Dat de raad het college terugroept als er iets aan de hand is in de stad.’ Zo speelde er vorig jaar op Schevingen van alles en in de Schilderswijk. ‘Dat kunnen toch momenten zijn dat je terug moet.’

Maar dat hoort bij het vak van wethouder, zegt Balster. ‘Het is een zwaar vak, bijna dag en nacht moet je beschikbaar zijn. En hele lange dagen maken. Maar het is ook ongelofelijk dankbaar werk, je weet waar je het voor doet. Je doet het omdat je idealen hebt.’ Over algemeen geeft het energie, zegt Balster. ‘Maar er zijn ook momenten dat je denkt: houdt het nou nooit op?’

Corona

Toen Balster wethouder werd was het december 2019. Een paar maanden laten zat Nederland in lockdown. Een pittige periode. ‘Want als ik iets leuk vind aan mijn vak, dan is dat de stad in, met mensen praten. Dat werd heel anders, heel veel achter het scherm. Aan het eind was iedereen het wel zat.’ Ook nu Nederland weer op donkerrood staat qua besmettingen is even schakelen. ‘We moeten weer even oppassen. Maar we komen eruit, ik ben ervan overtuigd.’

Woningmarkt

Ook zijn portefeuille (Wonen) geeft veel uitdagingen. ‘Er is een gigantisch tekort aan betaalbare woningen, daar heb ik de laatste anderhalf jaar m’n schouders onder proberen te zetten door veel meer betaalbare woningen te realiseren. Dat lukt nu. Daar ben ik erg trots op. Maar het blijft echt een aandachtspunt voor de komende tien, vijftien jaar. Is er voor onze kinderen en ouderen straks nog een betaalbare woning in de stad? Daar moeten we van dag tot dag voor knokken omdat voor elkaar te krijgen.

Maar nu eerst pakt Balster de auto en dakkoffer in voor een vakantie in Denemarken, met zijn ‘Balsterboys’.

