Opinieonderzoek: ADO Den Haag doet ertoe, maar de club mag niets kosten

ADO hoort bij Den Haag en de derde stad van het land moet een betaald voetbalclub hebben. Toch vinden de meeste mensen uit onze regio dat de gemeente de noodlijdende voetbalclub niet zou moeten redden door financieel bij te springen. Dat blijkt uit een representatieve steekproef die mediapartner Omroep West heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau No Ties. Woensdagmiddag onderbreekt de gemeenteraad van Den Haag de zomervakantie voor een spoeddebat over de zorgelijke situatie bij ADO.

ADO Den Haag beleeft zware tijden. De voetbalclub is gedegradeerd en balanceert al een paar maanden op het randje van een faillissement. Desondanks vinden mensen uit Den Haag en de rest van onze regio dat de club belangrijk is voor de stad, aldus Omroep West . Dat blijkt uit een steekproef waar 1522 mensen aan hebben meegewerkt. Van hen komt 33% uit Den Haag, 12% uit Zoetermeer en 10% uit Leiden. Ook hebben mensen uit onder meer Westland, Delft en Alphen aan den Rijn gereageerd.

ADO Den Haag verkeert in grote financiële problemen. United Vansen (UVS), de Chinese eigenaar van de voetbalclub wil zijn aandelen verkopen, maar heeft tot nu toe geen deal gesloten met potentiele kopers. Wel hebben de Chinezen ADO met een grote schuldenlast opgezadeld, waardoor de club in acute geldproblemen is gekomen. Een door de rechter aangestelde herstructureringsdeskundige, een soort curator, probeert een faillissement te voorkomen en voert gesprekken met schuldeisers. Zolang de curator aan de slag is, zijn de schulden van ADO bevroren.

Van de respondenten zegt 67% dat ADO Den Haag belangrijk is voor de stad. Zij vinden dat de club zeker wel (27%) of waarschijnlijk wel (40%) een wezenlijk onderdeel is van de Haagse samenleving. Ook zegt 62% dat Den Haag zeker of waarschijnlijk een betaald voetbalclub nodig heeft. Toch vindt 57% dat de gemeente ADO Den Haag niet zou moeten redden van een faillissement. Op de vraag of het Haagse stadsbestuur financieel moet bijspringen antwoordt 34% ‘zeker niet’ en 23 % ‘waarschijnlijk niet’.

Hagenaars

Ook van de ondervraagde Hagenaars is een kleine meerderheid (53%) niet te porren voor extra gemeentelijke steun. Zij vinden dat Den Haag waarschijnlijk niet (23%) of zeker niet (34%) moet bijspringen.

Woensdagmiddag debatteert een raadscommissie van de Haagse gemeenteraad over ADO Den Haag. De raadsleden onderbreken hiervoor hun vakantie. Hart voor Den Haag/Groep de Mos is de aanvrager van het spoeddebat, omdat de partij vindt dat het college te weinig doet om ADO te redden. De Mos vindt dat de gemeente, die verhuurder is van het stadion, de huur omlaag moet brengen. Maar volgens herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger, die door de rechter is aangesteld om een acuut faillissement van de club af te wenden is huurverlaging 'niet aannemelijk', omdat het in zou druisen tegen Europees regels over staatssteun. Ondertussen heeft het college van burgemeester en wethouders afgelopen vrijdag laten weten een overbruggingskrediet te zullen verstrekken van naar verluidt 500.000 euro. Dat moet de club extra tijd geven om een koper te vinden.

Opvallend is dat de respondenten ADO belangrijk vinden voor de stad Den Haag, maar dat een meerderheid (63%) de club geen warm hart toedraagt. Hagenaars kunnen het niet eens kunnen worden over hun liefde voor de club. De ene helft (50%) draagt ADO een warm hart toe, de andere helft (50%) niet. Overigens zijn er onder de ondervraagden ook flink wat fans van Ajax (23%) en Feyenoord (23%). PSV scoort met 5% een stuk minder.

Onderzoeksverantwoording:

-Het onderzoek is online uitgevoerd door No Ties in opdracht van Omroep West.

-Een representatieve steekproef van de inwoners in de regio van Omroep West (18+) is uitgenodigd; het onderzoek is representatief t.o.v.

leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en gemeente. De resultaten zijn gewogen.

-De ondervragingen vonden plaats van vrijdag 23 tot dinsdag 27 juli 2021.

-In totaal hebben 1522 mensen deelgenomen aan het onderzoek. Daarvan komen er 500 uit Den Haag, de overige 1022 uit de rest van de regio. Ook alleen voor de stad Den Haag is het onderzoek representatief.