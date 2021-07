Fashion in Agga: volg masterclasses over mode en maak je eigen collectie

Droom je van een carrière in de mode? Denk jij dat je alles in huis hebt om een topontwerper te worden? Dan kan je masterclasses volgen bij Fashion in Agga. Je maakt een eigen collectie die wordt gefotografeerd voor een reportage in een modemagazine.

Haagse jongeren tussen de 16 en 27 jaar kunnen zich aanmelden voor het gratis project. 'Voor veel jongeren is mode een onderdeel van hun leven, wij geven ze graag een zetje in de goede richting om daar meer over te weten te komen en kansen te zien om zichzelf en hun talent te ontwikkelen', zegt organisator Allan Vos van Stichting Dutch Fashion Embassy.

In vijf dagdelen in augustus en september volg je masterclasses over mode van designers, een journalist en stylisten. Er zijn workshops over het maken van een perfect ontwerp, dat je gaat uitvoeren in een pop-up modeatelier. Je ontwerpen worden dan gefotografeerd door een fashionfotograaf. 'Je ziet jouw ontwerp terug in de speciale editie van Hague Magazine dat uitkomt tijdens The Hague Fashionweek in oktober.

Jongeren kunnen zich tot 8 augustus aanmelden via de site van Fashion Week .

Fashion in Agga is een project van Dutch Fashion Embassy, de stichting achter The Hague Fashionweek.