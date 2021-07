Haagse jongeren over vaccineren: ‘De beslissing is aan jezelf’

Haagse bestuur BIJ1 stapt op vanwege ‘tegenwerking en wantrouwen van landelijke bestuur’

Het lokale bestuur van de politieke partij BIJ1 stapt op. Dat maken de vijf bestuursleden donderdag bekend. ‘Wij zijn vrijwilligers en kunnen het ons niet veroorloven naast onze privé omstandigheden, ons te bevinden in een voor ons onveilige en onwerkbare omgeving’, schrijft het vijftal.

Het lokale bestuur voelt zich te weinig gesteund door de landelijke organisatie. 'We liepen tegen actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie aan. De autonomie van de lokale afdeling in Den Haag werd daarnaast totaal niet gewaardeerd noch gerespecteerd. In korte tijd is een patroon zichtbaar geworden waarbij het onmogelijk is gemaakt om als afdeling van BIJ1 te mogen bestaan in onze eigen stad.'

Dit weekend hield BIJ1 een digitale ledenvergadering, onder andere over de schorsing van Quincy Gario. Hij zou 'manipulatief zijn en dominant en toxisch gedrag' vertonen. Het Haagse bestuur is het niet eens met de schorsing.

Zelf verder

De Haagse afdeling heeft geprobeerd te praten over de werkwijze en communicatie, maar zegt dat er niet werd geluisterd door het partijbestuur. 'Daarom hebben we besloten om de banden met BIJ1 te verbreken en als bestuur op te stappen.

De vijf bestuursleden gaan buiten BIJ1 als individuen door met het 'bouwen van onze overlappende community en activistisch werk in de stad. Den Haag is juist een stad die een radicale, intersectionele en dekoloniale partij mist en nodig heeft.'

Foto: screenshot YouTube-kanaal BIJ1