Haagse jongeren over vaccineren: ‘De beslissing is aan jezelf’

De strijd tegen het coronavirus woedt nog hevig, waarbij onder andere een omvangrijk vaccinatiebeleid een uitweg moet bieden. Maar hoe kijken jongeren aan tegen deze prik en welke overwegingen spelen een rol bij de keuze voor een vaccinatie? Deze en nog meer vragen stonden centraal in een speciale uitzending in samenwerking met FunX en de gemeente Den Haag over Haagse jongeren en vaccineren. Nicolette Krul sprak met jonge Hagenaren en arts Tom Brinkman (28).

Bang voor naalden

‘Ik twijfel nog’, vertelt student Domino (23) die als voornaamste reden haar angst voor naalden noemt. ‘Je kan het rustig een fobie noemen, ik wil ze echt niet in mijn buurt hebben. Ik snap dat mensen niet voor niks dit vaccin hebben ontwikkeld en misschien wel hun leven eraan hebben gewijd. Maar uiteindelijk is het aan jezelf om die beslissing te maken en dit is wel de voornaamste reden dat ik het nu nog niet wil.’

Wat kan je doen aan naaldenangst?

Tom Brinkman: ‘Een naald is helaas de beste en snelste weg; het idee van een vaccin is dat het meteen in je weefsel terecht komt. Het wordt gelijk aangeboden aan je afweersysteem waardoor het virus sneller wordt aangepakt. Ik denk dat de angst voor naalden grotendeels de angst zelf is die groter wordt hoe meer je erover nadenkt. Probeer vooral gewoon relaxt en ontspannen te zijn. Als het echt om de pijn gaat zijn er zelfs nog zalfjes voor je huid die verdovend werken. Als het om de naald gaat, kijk dan even de andere kant op.’

Onvruchtbaarheid

‘Ik wil zelf geen kinderen, maar ik wil wel dat die keuze bij mij blijft.’ Dat het vaccin de vruchtbaarheid van een vrouw aan zou tasten, is een recent geluid dat tevens invloed kan hebben op de overweging, zo ook bij Felicia (28). ‘Op het moment dat die geruchten de ronde gaan voelt het toch niet goed. Zoals het nu is twijfel ik er dus nog over.’

Kan je onvruchtbaar worden van het vaccin?

Tom Brinkman: ‘Nee. Het is een nieuwe ziekte en een nieuw vaccin, dus het is logisch dat het veel aandacht krijgt in de media, maar daardoor komt er ook nadruk te liggen op hele zeldzame gebeurtenissen of geruchten. Maar het is absoluut veilig. Alle vaccinbedrijven doen eerst uitgebreid onderzoek op dieren. Daar zien ze ook dat het bij zwangerschappen veilig is en dat het voor de placenta veilig is. Daarna wordt het pas op mensen getest. Vergeet ook niet dat we een jaar onderzoek aan het doen zijn en dus over een jaar lang gegevens hebben verzameld.’

Informatie

Felicia geeft tevens, samen met veel andere gasten, aan dat de overweldigende informatiestroom eerder verwarrend dan verhelderend werkt. ‘Je hoort zo veel om je heen, er is veel nepnieuws en ik weet niet meer wat betrouwbaar is. Op basis daarvan wil ik geen keuze maken.’

Waar kan je het beste je informatie vandaan halen?

Tom Brinkman: ‘Ik volg natuurlijk medische bronnen, ik zou vooral adviseren om niet te veel je info te halen uit mediaberichten maar als je een vraag hebt waar je mee zit, ga dan zo veel mogelijk naar de bron. Alle vaccins hebben een soort bijsluiter waarin ze uitleggen hoe ze het onderzocht hebben. Ik zou zeggen: zoek je informatie bij de bron en laat je niet te veel verleiden door de media en meningen om je heen. Zeker in deze tijd en als jongere is dat belangrijk; je moet nog leren om kritisch te zijn. Luister dus niet naar alles om je heen maar zoek eerst iets goed uit en vorm dan je mening.’

Wil je de uitzending nog een keer helemaal terugluisteren? Dat kan via deze link.