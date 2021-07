Kijk live: alles over vaccinaties voor jongeren in onze speciale uitzending

Hoe nu verder voor ADO Den Haag: ‘Onduidelijk hoe de club overeind gaat blijven’

Een bittere pil voor ADO: na de ingelaste commissievergadering blijkt er weinig steun voor het voorstel van Hart voor Den Haag/Groep de Mos voor een huurverlaging voor de club. Niet verrassend, zegt sportjournalist Danny Verbaan. ‘Uit een eerdere vergadering bleek al hoe de diverse partijen zouden reageren. Dit was eigenlijk een herhaling van zetten.’

Een huurverlaging van het stadion zou het aantrekkelijker moeten maken voor potentiele kopers om ADO over te nemen. De uitvoering van een dergelijk plan is echter ingewikkelder dan het lijkt, benadrukt Verbaan. ‘ADO is een bedrijf en de gemeente mag niet zomaar geld geven aan een bedrijf. Dat wordt gezien als staatssteun, die tevens moet worden aangevraagd bij de Europese Commissie. Daar gaat vervolgens allemaal tijd overheen zonder dat je weet of het überhaupt wordt goedgekeurd.’

Onduidelijkheid

Het vinden van een nieuwe eigenaar is volgens Verbaan bovendien een andere horde om te overwinnen. ‘Het is een lastige club. Ze voetballen in de Eerste Divisie terwijl je in de Eredivisie veel meer inkomsten hebt. Daar komt de enorme schuldenlast nog eens bij en het feit dat ADO veel te ruim zit in zijn jas qua personeel. De 110 mensen op de loonlijst moeten teruggebracht worden naar ongeveer 70. Als nieuwe eigenaar mag je dus als eerst een reorganisatie doorvoeren en dat is geen aanlokkelijk perspectief.’

Ondanks dat de gemeente op meerdere manieren duidelijk maakt niet te kunnen voldoen aan de wens van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, blijft de waarde van de club erkend, geeft Verbaan aan. ‘Belangrijk om te weten is dat alle partijen en de twee betrokken wethouders zeggen: “ADO is erg belangrijk voor de stad en het mag niet verloren gaan”. De manier waarop de club precies overeind moet blijven is alleen nog wel een beetje onduidelijk.’

Ook in de straten van Den Haag lopen de meningen over de steun voor ADO uiteen: