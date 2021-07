Kijk live: alles over vaccinaties voor jongeren in onze speciale uitzending

Hoe kan je met het coronavirus nog steeds genieten van de zomer? Welke invloed heeft het stijgende aantal besmettingen hierop? En gaat het vaccin je hierbij helpen? Deze en nog meer vragen over coronavaccins voorjongeren komen aan bod tijdens de live-uitzending op Den Haag FM.

Presentatrice Nicolette Krul gaat in gesprek met deskundigen en Haagse jongeren. Kijk hier live mee tussen 14.00 en 15.00 uur. De uitzending is ook te horen op Den Haag FM 92.0. Via Instagram kun je vragen stellen die we aan de deskundigen kunnen voorleggen.





Den Haag FM maakt deze uitzending samen met FunX, de gemeente Den Haag en GGD Haaglanden.