Red de nacht: ‘Mensen zijn leeggezogen en gaan andere baan zoeken’

Red het nachtleven, dat is de boodschap van acht nachtburgemeesters. Met een manifest hopen ze dat het kabinet meer aandacht heeft voor het uitgaansleven en hoe dat er voor staat door de coronacrisis. Want dat is niet best, zegt de Haagse nachtburgemeester Pat Smith.

Twee weken mocht het uitgaansleven weer open : er kon weer gedanst worden, er waren strandfeestjes. Maar toen de besmettingen weer opliepen was het gedaan met de pret. Het kabinet besloot dat de nachthoreca weer dicht moest. 'Dat zijn niet alleen de clubs, maar ook festivals en evenementen', zegt Smith.

Smith zegt dat er te weinig aandacht is voor het belang van het nachtleven. Volgens hem is het een waardevolle economische stroming. En sociaal maatschappelijk heel belangrijk. 'Je maakt sociale contacten, doet sociale vaardigheden op. Ideeën die 's avonds met een biertje worden gemaakt, worden 's ochtends met een kopje koffie uitgewerkt. Creatief kom je tot hele goeie ideeën.'

En dan heb je de economie nog. De horeca heeft nu een groot personeelstekort. 'En technici in popzalen zijn ook een andere baan gaan zoeken.' Smith noemt het kabinetsbeleid daarom nu een uitsterfbeleid.

Met z'n allen aan blijven trekken

'We snappen dat er een virus rondwaart, maar wij baseren ons op adviezen van bijvoorbeeld Fieldlab', zegt Smith namens de Dutch Nighttime Alliance (DNA), dat is opgericht om de krachten in het nachtleven te bundelen. 'Als we dit virus willen uitroeien, dan moeten we er met z'n allen aan blijven werken en blijven trekken.'

Toen het kabinet besloot dat het uitgaansleven weer kon beginnen was dat van de een op andere dag. Dat was niet de juiste manier. 'En met een brak testsysteem', voegt Smith toe. Maar hij zegt ook dat het nachtleven zelf de hand in eigen boezem moet steken. 'Er zijn ook wel fouten gemaakt en er is soms een oogje toegeknepen met het testsysteem.'

Niet vol te houden

Dit is voor de ondernemers en iedereen die werkt in het uitgaansleven niet vol te houden, zegt Smith. 'Er is een worst voor gehangen, we mochten een hapje nemen en hij is weer keihard teruggetrokken. Dat kan je één, twee, drie keer doen. Maar de spirit en wilskracht sterft uit. Dat zie ik veel: mensen zijn helemaal leeggezogen en denken om een andere baan te zoeken. Dan krijg je een uitsterfbeleid.' En kom daar dan maar eens van terug, aldus Smit.

Hij zegt dat het ook maar afwachten is of organisatoren van festivals hun geld terugkrijgen via het garantiefonds als hun evenement moet worden afgelast. 'Want geen vergunning, geen verzekering en dus geen geld terug.'

'Alsof het Bevrijdingsdag was'

Zelf mocht Smit ook weer even van het nachtleven proeven met een optreden van Splendid. 'Die twee weken was te gek, maar ook surreëel. Het kwam ineens uit het niets. Nu was alles in een keer open, heel gek. Dat zag je ook bij de mensen: die gingen helemaal wild, alsof het Bevrijdingsdag was.'

Smith vond het supermooi om te zien en mee te maken. 'Maar als het dan ophoudt is de klap des te groter. Dat is echt mentaal slopend, voor muzikanten, organisatoren en clubs.'

Druk opvoeren

Het manifest moet meer aandacht vestigen op het nachtleven en de gevolgen van de lange sluiting. 'Het moet rond gaan en er komen nog wel ludieke vervolgacties aan. We proberen de druk op te voeren om te praten met alle partijen. We hebben aangekondigd dat we er zijn, we behartigen de belangen van de cultuur en van de ziel ervan.

Want als er volgens Smith te veel focus is op alleen het virus en minder op de rest, dan wordt het zwaar als alles eenmaal voorbij is. 'Dan krijg je het als een grote emmer water in je bek.'

