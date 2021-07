Hockeyer Sam van der Ven miste nét de Olympische Spelen: ‘Heel erg zuur’

‘Twee maanden voordat de hockeymannen naar Tokio vertrokken, kreeg ik het bericht dat ik er niet bijzat.’ Sam van der Ven greep nét naast deelname aan de Olympische Spelen en dat viel hem zwaar. Bij Haags Bakkie vertelt hij hoe hij de teleurstelling verwerkte en hoe hij de toekomst inziet.

‘Het is ontzettend zuur’, zegt Van der Ven over zijn verloren plek in de hockeyselectie. ‘Het is toch een beetje een deuk in je ego, want iemand zegt eigenlijk tegen je: “Luister Sam, je bent niet goed genoeg.” Het is heftig dat je niet hetgeen waar je goed in bent kan laten zien op het hoogste niveau; dat is wat je wil als topsporter.’

Niet fantastisch

Het was een emotie die volgens hemzelf sleet met de tijd. ‘Later ga je het relativeren en kan je het beter in context plaatsen. Als je het dan van een afstand bekijkt zie je dat de andere keeper beter is in andere dingen dan ik, maar andersom denk ik dat dat ook zo is. Dan is het aan de coach om de keuze te maken.’

Nu de Nederlandse hockeymannen ook daadwerkelijk in Tokio op het veld staan, volgt Van der Ven ze op de voet. Sommige van zijn collega’s houden hem zo nu en dan op de hoogte van hun avontuur. ‘Zeker Seve van Ass, ook mijn teamgenoot bij HGC, laat me af en toe weten hoe de sfeer is. Die is volgens mij oké en de resultaten zijn er, maar het spel is nog niet fantastisch en dat hebben ze zelf ook door.’

Nummer één

Tekenend voor diezelfde sfeer is hoe deze Olympische Spelen verschillen van eerdere. ‘Ik hoor dat het erg streng is en dat alle protocollen strikt in acht worden genomen’, vertelt Van der Ven. ‘Als je je niet aan de regels houdt, word je keurig teruggestuurd naar je kamer en er zijn altijd mensen die je begeleiden. Je bent dus nooit écht vrij.’

Op de vraag of die maatregelen hem ervan zouden weerhouden om deel te nemen, heeft hij een duidelijk antwoord. ‘Nee. Kunnen laten zien waar je al die jaren voor hebt getraind is de nummer één reden waarom je gaat. Ondanks dat er geen festiviteit, publiek of Holland Heineken House is, blijft dat het belangrijkste.

Oh Oh Tokyo

Of het Olympische hoofdstuk hiermee is afgesloten, kan Van der Ven nog niet zeggen. ‘Het is tweeledig. Ik moet namelijk zelf beslissen of ik de komende drie jaar naar de Spelen in Parijs wil toewerken en dus écht moet leven als topsporter en aan de andere kant komt er een andere bondscoach die je daar natuurlijk wel voor moet uitnodigen.’

In de tussentijd gebruikt Van der Ven deze zomer om zich te focussen op zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft hij zich onder andere aangesloten bij de Haagse campagne Oh Oh Tokyo, bedoeld om de Haagse sporters op de Spelen een hart onder de riem te steken. ‘We willen dat ze zich gesteund voelen door de stad en dat doet ook echt iets met je als sporter.’

