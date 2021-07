Haagse jongeren over vaccineren: ‘De beslissing is aan jezelf’

Jeugdfestival Boekids afgelast vanwege corona: ‘We willen een échte festivalervaring voor kinderen’

Het jeugdfestival Boekids gaat in september niet door vanwege corona. ‘We willen een échte festivalervaring voor kinderen, geen strakke, gestructureerde setting’, zegt de organisatie.

'We vinden het natuurlijk echt dramatisch. We hebben werkelijk naar alle opties en alternatieven gekeken om het festival alsnog te organiseren, maar de capaciteitsbeperkingen, het verplichte testen als voorwaarde om aan het festival deel te nemen en de huidige, onzekere omstandigheden, maken het voor ons onmogelijk om Boekids te organiseren zoals wij het voor ogen hebben', zegt directeur Ellen van Heijningen.

Sinds 2003 is Boekids het festival dat kinderen en (jong)volwassenen stimuleert, enthousiasmeert en uitdaagt om literatuur te ontdekken.

Vorig jaar kon het festival door corona ook niet doorgaan. Toen werden er online alsnog activiteiten georganiseerd. Dit jaar wilde de organisatie het festival in september toch laten plaatsvinden, maar heeft dat moeten afgelasten. Boekids wordt verplaatst naar 21 en 22 mei 2022.

Boekids University

Wat wel door kan gaan is Boekids University: een interactieve collegereeks voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. 'Boekids University wordt verplaatst naar november en zal afhankelijk van de dan geldende regels online, op hybride wijze of fysiek plaatsvinden. We laten ons niet uit het veld staan: we spelen pro-actief op de situatie in en zorgen dat we op alle mogelijke scenario’s voorbereid zijn', zegt Van Heijningen.