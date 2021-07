VVD wil vergunningskosten van gecancelde evenementen terugbetaald zien

‘Het is officieel vakantie, maar sommige zaken kan je gewoon niet laten liggen.’ Raadslid Judith Oudshoorn (VVD) pleit voor de terugbetaling van vergunningskosten, gemaakt voor evenementen die door de coronacrisis niet meer door konden gaan. ‘De gemeente moet iets doen om de evenementenbranche tegemoet te komen’, zegt ze in Haags Bakkie.

Met een streep door meerdaagse evenementen en een grote onzekerheid rondom eendaagse evenementen hebben organisatoren zich flink aan moeten passen. Naar aanleiding hiervan heeft de overheid de subsidieregeling op evenementen tijdelijk uitgebreid, maar Oudshoorn vindt dat de gemeente hierin ook verantwoordelijkheid draagt. ‘Den Haag had vroeger geen nachtleven of evenementencultuur. De stad heeft daar een enorme sprong in gemaakt en daar zit een grote groep professionals achter. We moeten alles op alles zetten om die branche te ondersteunen.’

Niet alleen geld

De kosten van dergelijke evenementen in de stad worden volgens Oudshoorn bij het abrupt verbieden ervan nogal eens over het hoofd gezien. ‘Alleen het aanvragen van een vergunning kost al bijna duizend euro. De kosten hebben allemaal met voorfinanciering te maken. Je betaalt van tevoren voor je podium, licht, et cetera. En pas als de kaartjes zijn gekocht kan je kijken wat je winst is. Dat is dus een enorme investering.’

Maar het draait niet alleen om geld, benadrukt ze. ‘Waar de gemeente iets kan terugbetalen, moet ze dat doen, maar we willen ook dat de gemeente helpt met het vinden van een nieuwe datum of het versneld aanvragen van vergunningen. We willen ook weten of de al gegeven vergunningen geldig blijven, ook al is het evenement niet meer op dezelfde datum.’

Ventilatie

Ook voor de nachthoreca maakt Oudshoorn zich uitgesproken hard. Zoals het er nu uitziet zullen clubeigenaren fors moeten investeren in ventilatiesystemen om open te kunnen en die rekening mag niet op de mat van de ondernemers vallen, vindt ze. ‘Dan ga je wéér aan deze branche vragen om te investeren terwijl diezelfde branche er al anderhalf jaar uitligt. Daarin moeten ze gewoon financieel tegemoet gekomen worden.’ In de lobby richting het Rijk wil ze daarin optrekken met andere grote steden, waar een raadsmeerderheid zich al achter de oproep heeft geschaard. De VVD en Hart voor Den Haag hebben hier raadsvragen over gesteld.

