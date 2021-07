Nieuwe ‘rauwe’ galerie in historisch pand in het centrum

Er is een nieuwe galerie in de stad: Urban RAW. Kunstenaars zijn in een historisch pand getrokken in de Oog in ’t Zeilstraat. ‘Er hangt betaalbare kunst, zijn regelmatig jamsessies en de collectie wisselt regelmatig’, zegt curator Maud Ramaekers.

Het pand uit de 18de eeuw is al bijzonder op zich: in de achtertuin ligt een kapel verscholen in en een oude arbeiderswoning met bedstee. Het pand is via leegstandsbeheer uitgeleend aan de kunstenaars van Make it Art Worthy (MIAW).

'We hopen zolang mogelijk te blijven en hebben zelfs al plannen voor kerst: dan moet er een kunstzinnige kerststal komen', zegt Ramaekers. Ook komt er een lezing van auteur Kim Heijdenrijk (bekend van het boek Mevrouw Breek) over de roemrijke historie van het pand.

Laagdrempelig

De kunstenaars van MIAW staan bekend om het hergebruik van materialen. Urban RAW ligt vlakbij de Boekhorststraat waar veel unieke winkels en makers zitten. 'We willen ene laagdrempelige plek zijn voor de buurt, toeristen en kunstenaars buiten MIAW die graag hun werk willen exposeren', alus Ramaekers, die zelf ook kunstenaar is. Dit voorjaar won zij de wedstrijd Quarantainekunst met haar kunstwerk van gebruikte elektriciteitsdraden.

Urban RAW opent zaterdag de deuren met een bijzondere solo-expositie van de kleurrijke familie Teule (vader Gerrit, moeder Marije en zoon Sjerd). Ook de andere MIAW-kunstenaars tonen hun werk: Maud Ramaekers, Marieke van Klink, Cis Deyl, Bernard Verheul, Brigit Law Loman, Arti Cijntje, Ricco van Nierop, Gerrit Teule, Carmen Monterroso en Ariana Zanella.

De galerie is elke zaterdag en zondag geopend van 13.00 en 17.00 uur aan de Oog in 't Zeilstraat 44.