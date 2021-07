Nieuwe ‘rauwe’ galerie in historisch pand in het centrum

Op vakantie met wethouder Saskia Bruines: actieve vakantie met wandelen en fietsen

Ook voor wethouder Saskia Bruines (D66) is dit weekend de vakantie begonnen. Samen met man en hond Ilja gaat ze naar Duitsland: ‘We gaan lekker wandelen en een stapel boeken mee, even bijlezen.’

In onze zomerserie ‘Op vakantie met de wethouder’ praat Nicolette Krul in Haags Bakkie elke keer met een wethouder over de vakantieplannen. Even geen vergaderingen en stukken lezen, maar reces. Wat doen de wethouders zoal als ze vrij zijn en wat is hun favoriete vakantieland?

Vanaf maandag heb ik vrij. In de loop van volgende week ga ik met mijn man en hond naar een huisje in Duitsland. Onder Bremen. Niet ver weg maar wel in mooi natuurgebied, gaan we lekker wandelen. En een stapel boeken mee, even bijlezen. Hoop ik wel dat het wat beter weer wordt.

En bijkomen van een 'bizar anderhalf jaar'. 'Ik vind het een hele extreme periode, je moet nadenken over dingen waar je normaal nooit over die manier over na denkt. We zitten nu weer met discussie, hoe gaat het met de evenementen. Evenementen maken zich hele grote zorgen, je kan daar ook in je beleid vooraf bijna niet op anticiperen. Het is kwestie van open staan en proberen mee te bewegen, verschillende scenario's bedenken.'

'Wij zijn een actief gezin'

De familie Bruines houdt van actieve vakanties. Zo gaat hun dochter op paardrijvakantie in Spanje. En eind deze maand gaan ze met z'n drieën een paar dagen fietsen in Zeeland. 'Wij zijn een actief gezin. Maar ik vind het ook heerlijk om gewoon te zitten en wat te lezen. Het jaar nog eens door je hoofd te laten gaan en ruimte te krijgen om dingen te bedenken.'

Zelf is de wethouder ook een keer mee geweest op zo'n paardentrektocht. 'In de Jura, in Frankrijk. Het was ontzettend gaaf. Je bent met een groep van tien, vijftien man. Je zit de hele dag op het paard, door meertjes en riviertjes. Je ziet de natuur en de omgeving heel goed.'

Vakantiegevoel in eigen stad

Maar ook Den Haag vindt Bruines een heerlijke plek. Sinds 2017 is ze wethouder en woont ze in Den Haag. Daarvoor was ze wethouder in Amsterdam en Leidschendam-Voorburg. 'Den Haag is een hele fijne stad, vooral om je meer buiten hebt. Je ziet hier gewoon meer lucht dan in Amsterdam. Als we daar weer eens zijn geweest, zijn we blij als we weer in Den Haag zijn.'

Den Haag is echt bijzonder, zegt ze: 'Dat je eigenlijk af en toe een vakantiegevoel hebt in eigen stad.' Ze geniet vooral van de kust. 'We gaan heel veel naar het strand, het hele jaar door. Met of zonder hond. Ik ga meestal naar Scheveningen, want daar woon ik het dichtste bij, dus dat kan op loopafstand. Het Zwarte Pad is ook altijd leuk, dan lopen we een heel eind richting Wassenaar. Ik vind het héérlijk, ook even aan het eind van de dag een half uurtje.'

Dit zijn de heerlijke nazomernamiddagen op het strand. Volop genieten met genoeg ruimte! Pak m nog even mee! pic.twitter.com/wxw9UgIOvd — Saskia Bruines (@Sbruines) September 18, 2020



Ervaring geeft rust

Bruines heeft als wethouder onder andere de portefeuille economie, 'een van de grotere portefeuilles'. Maar volgens haar is elke portefeuille heel heftig op dit moment. 'Ook als je kijkt naar wonen en jeugdzorgd, dat zijn ook verschrikkelijk intensieve portefeuilles.'

Daarom is ze blij dat ze kan terugvallen op haar jarenlange ervaring in de politie. 'Ik merk dat ik wat meer rust heb en kan drijven op ervaring, wat meer relativeren. Ik kon me vroeger ontzettend opwinden over alles. Daar ben ik nu rustiger in geworden.'

De coronacrisis geeft wel nieuwe uitdagingen. 'Je moet heel alert blijven en je niet gek laten maken. En leren leven met: ik weet het even niet. Dat is best wel moeilijk, want dat moet je durven zeggen en open blijven staan voor alle ideeën.

Een hart onder de riem voor het Haagse mkb en een oproep aan de inwoners van Den Haag: koop lokaal en help elkaar. 🛍️ https://t.co/8qtfz5JdTx Wie deelt deze oproep? #samenkunnenweditaan #kooplokaal pic.twitter.com/n1GrWWkOLF — Saskia Bruines (@Sbruines) April 17, 2020



Eerder in deze zomerserie: