Beste Haagse Muziek van ’21 in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond een Zomerspecials met de beste Haagse Songs van 2021 (tot nu toe).

In vier Zomerspecials hoor je de beste muziek van het afgelopen half jaar verdeeld in thema’s als zomer, covers, Haags en best of. Elk uur begint met een Golden Earring-klassieker.

In deze special komen drie artiesten met elk twee songs voorbij, omdat zij de top vormen van de huidige Haagse scene. Natuurlijk Di-rect met oa hun samenwerking met het Residentie Orkest, op de voet gevolgd door Son Mieux die een reeks pracht-songs uitbracht. Tot slot Tess Merlot die vorig week haar album presenteerde vol heerlijke Franse chansons.

Verder in deze twee-uur-durende special: Maxine, Aapnootmies, Goldband (met Sophie Straat), Ava Nova, Ivyfox, Crashing Bats, Verdwaalde Kunstenaar, Vince John, Ernesto Carlos, Lesley, Frenna, Maida Rose, Nick.Ill.Son, CooCoo, Tim Akkerman en Shary-An. Tevens hoor je comeback-tracks van Liquid Spirits, Dyzack, Dierenpark, Suburbs en Dinand Woesthof.

De Nieuwe Van Nierop wordt in de zomer op zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het eerste uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het tweede uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).