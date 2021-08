Summertime Festival in augustus drie zondagen op de Grote Markt

De Grote Markt is in augustus het toneel van Summertime Festival 2021. Op drie zondagen klinkt er jazz, wereldmuziek en roots-pop in het centrum van Den Haag, daarbij zullen onder meer Tess Merlot, Lodewijk van Gorp Band en Dutch Swing College Band optreden. De zeventiende editie van het festival is een samenwerking van Musicon en Stichting Popdistrict. Door de coronamaatregelen is het festival dit jaar verspreid over drie zondagen.

Alle ensembles die dit jaar optreden komen uit Den Haag, voor het programma is samengewerkt met Odium De Nieuwe Kamer en BID. Het festival biedt ruimte aan legendes als Dutch Swing College Band en aan jonge carrières zoals die van Tess Merlot. De toegang is gratis.

Alle voorstellingen zijn in augustus op het terras van de Grote Markt, door de coronamaatregelen is dat opgedeeld in vakken en is er een check-gesprek bij de ingang. Het publiek moet zitten, tussen de optredens door is er een pauze van een uur en de nadruk ligt deze keer op luistermuziek.

Zondag 8 augustus:

16:00-17:00 Round Midnight Orchestra ft Deborah Carter / Vocal Big Band Jazz

18:00-19:00 Mistura Fina / Brazilian Jazz

20:00-21:00 Lodewijk van Gorp Band / Smooth 80’s Jazz

22:00-23:00 Nueva Manteca / Salsa, Cuban Timba, Jazz

Zondag 15 augustus:

16:00-17:00 Basily Boys / Gypsy Jazz

18:00-19:00 Marjorie Barnes / Vocal Jazz

20:00-21:00 TOINE / Soul Jazz Singer-songwriter

22:00-23:00 Dutch Swing College Band / New Orleans

Zondag 22 augustus:

16:00-17:00 Tango Extremo ft Job Hubatka / Tango / Folkore / Opera

18:00-19:00 Rik van den Bergh Quartet / Modern Jazz / Hard Bop

20:00-21:00 Tess Merlot / Manouche / Chansons

22:00-23:00 Liquid Spirits ft Arthur Flink / Soul / Funk / Jazz

Beeld: Facebook Summertime Festival