ADO en fans maken zich klaar voor nieuwe seizoen: ‘Op weg naar een betere en mooie toekomst’

Komende zondag staat de eerste wedstrijd van ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie op het programma. Onze trots speelt dan in eigen huis, onder leiding van Ruud Brood, in het Cars Jeans Stadion tegen Jong Ajax. Alle wedstrijden zijn ook dit seizoen weer te volgen via Den Haag FM. Dit weekend was er een open training, spelerspresentatie en de start van de verkoop van de nieuwe kledinglijn van ADO.

Ook was dit weekend de nieuwe spelersbus te zien. Op de bus van Van heugten Tours prijk de Haagse skyline, de ooievaar, het logo van de club en natuurlijk is de spelersbus in clubkleuren gehuld. ‘Wij steunen de club en willen benadrukken dat onze houding, betrokkenheid en diensten onveranderd blijven’, tweet de sponsor. ‘De bus blijft rijden, op weg naar een betere en mooie toekomst!’

Van Heugten Tours💛💚ADO Den Haag

ADO heeft ons keurig geïnformeerd. Wij steunen de club en willen benadrukken dat onze houding, betrokkenheid en diensten onveranderd blijven. De bus blijft rijden, op weg naar een betere en mooie toekomst! #adodenhaag #tankpasgate #gotyourback pic.twitter.com/efSYe2VJge — Van Heugten Tours (@VanHeugtenTours) May 8, 2021

Het halen van versterkingen lastig door de financiële problemen bij de club, ook een overname is nog niet rond. Toch liet ADO Den Haag een aantal spelers op proef meetrainen en wedstrijden spelen. Middenvelder Gregor Breinburg, flankspeler Boban Lazic en aanvaller Leroy George deden onder meer mee in de laatste twee oefenwedstrijden weet mediapartner Omroep West.

‘We moeten rekening houden met de situatie waar de club in zit’, zegt Brood. ‘Aankomende week gaan we zitten met elkaar. Dan zullen we wat besluiten moeten nemen. We weten op dit moment dat er niet heel veel kan. Ook niet nu Vejinovic weg is? Nee, wordt lastig’, bekent Brood. ‘Dat is een beslissing voor de directie, daar zullen we het over moeten hebben.’

‘Ik verwacht dat wij binnen afzienbare tijd witte rook krijgen, waardoor we wellicht ook kunnen praten over versterkingen op bepaalde posities.’ Voorlopig moet ADO het doen met veelal jonge spelers. Ook omdat veel routiniers om diverse redenen nog niet bij de selectie zitten. ‘Peet Bijen is nog ver weg (revalideert van enkelblessure), Goossens traint nog niet met de groep, Kishna andere medische redenen, Janmaat is bekend (bacterie in knie, red.). We zullen volgende week kijken wie we hebben. Tegen Feyenoord heb ik ook moeten wisselen, omdat sommige jongens pijntjes hadden. Maar wij gaan lekker door met jonge spelers.’ De oefenwedstrijd van afgelopen zondag, tegen Feyenoord eindigde in een gelijkspel: 1-1.

Tot nu toe zie ik echt een prima ADO voor KKD-begrippen. Snelheid met Besuijen, Haagse bluf met Steijn, het leiding nemen van Kemper en een uitstekend keepende Koopmans. We zijn geen Barcelona of Ajax, we zijn ADO. Gelukkig maar.#feyado — Bas Boudewijn (@BasBoudewijn) August 1, 2021













Foto's: Richard Mulder

De wedstrijd van zondag is vanaf 12.00 uur live te volgen op 92.0 Den Haag FM.