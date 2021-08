Stationsbuurt in diepe rouw na overlijden Janet (51): ‘Ze was de spil van de buurt en hielp iedereen ook altijd’

‘Deel registratie van kentekens automatisch met de politie’

De gegevens van camera’s die automatisch kentekens registreren zouden per definitie moeten worden gedeeld met de politie. Daarvoor pleit de grootste oppositiepartij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. Gegevens van camera’s in de mileuzone, maar ook die van scanauto’s zouden daar volgens de partij voor moeten worden ingezet. ‘Deze kentekens worden toch al geregistreerd, laten we ze dan ook gelijk positief inzetten in het bestrijden van de zware criminaliteit’, stelt raadslid Arjen Dubbelaar.

‘Autodiefstallen, ramkraken, woninginbraken, hiermee kunnen allerlei verdachten sneller worden aangehouden. Door de hele stad hangen camera’s. Bij zware criminaliteit wordt veelal een auto gebruikt. Als zo’n auto door een gemeentelijk systeem gesignaleerd wordt en deze koppeling is gerealiseerd, dan krijgt de politie hiervan direct een melding.’

Door deze vorm van automatische registratie konden onlangs verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries worden gearresteerd, dat is voor Hart voor Den Haag ook aanleiding om nu schriftelijke vragen te stellen. ‘De aanleiding is bijzonder tragisch, wel fijn om te concluderen dat het systeem zo goed werkt.’

Het is niet voor het eerst dat de partij dit voorstel doet, ook toen ze onderdeel waren van het stadsbestuur pleitte men om camera’s in de milieuzone hiervoor te gebruiken. Toentertijd wilde het stadsbestuur eerst uitkomsten van een proef hiermee, in Amsterdam, afwachten.