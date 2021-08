Den Haag Outdoor afgelast vanwege strengere festivalregels: ‘De klap is nu wel hard’

Den Haag Outdoor kan op 28 augustus niet doorgaan vanwege de nieuwe coronaregels van het kabinet. Dat zegt organisator Hofstad Festival tegen Den Haag FM. Het kabinet heeft besloten dat eendaagse festivals vanaf 14 augustus alleen door mogen gaan onder strikte voorwaarden. Zo mogen er maximaal 750 bezoekers komen en moet het evenement buiten zijn of in een tent die aan vier zijden open is. Wij spraken organisatoren van verschillende evenementen.

Het kabinet heeft nieuwe voorwaarden opgesteld voor eendaagse festivals: bezoekers moeten volledig gevaccineerd zijn, al corona hebben gehad of moeten een negatieve testuitslag hebben. Demissionair premier Rutte gaf in een persconferentie verder het dringende advies: ‘Doe vijf dagen na afloop een zelftest, ook als je gevaccineerd bent’.

Op 13 augustus houdt het kabinet opnieuw een persconferentie.

Den Haag Outdoor

Op 28 augustus zouden 10.000 man feestvieren in het Zuiderpark tijdens Den Haag Outdoor. Maar vanwege de nieuwe regels voor festivals heeft organisator Hofstad Festival het moeten afblazen. ‘We hadden er al een slecht gevoel over, maar nu het definitief is komt de klap wel’, zegt Timo Bosman.

Al een jaar waren ze bezig met de organisatie. ‘We hadden de dikste line-up in de geschiedenis en we hadden veel tijd en energie gestoken in de aankleding. Je houdt steeds hoop. Dus de klap is nu wel hard. Ik had het liever twee maanden geleden gehoord.’

Op Den Haag Outdoor zou dj Chuckie op vijf podia draaien. Ook onder anderen The Darkraver, Secret Cinema, Outsiders, La Fuente, De Sluwe Vos, Erick E, Django Wagner en Barend & Van Breukelen (538) zouden optreden.

Kosten

Voor de organisatie was het onmogelijk om het aantal bezoekers te verlagen naar 750. ‘Dat is niet te doen qua kosten.’ Hoe het nu financieel verder moet is nog onzeker, zegt Timo. ‘We hebben veel moeten voor financieren, zonder zekerheid dat we er iets van terugkrijgen.’

De organisatie krijgt veel support van de bezoekers. ‘Ze zijn heel lief en leven mee, ook mensen in mijn persoonlijke omgeving.’ Timo wil nu graag vooruitkijken. ‘Enige wat we kunnen doen is positief blijven en focus op volgend jaar. We weten nog niet hoe de line-up zal zijn.’ Dat is volgens Timo nog niet bekend. De kaarten van dit jaar blijven volgend jaar geldig.

Wild Rooster afgelast

Ook het Wild Rooster Festival gaat niet door. Nog voordat het kabinet vanmiddag een knoop doorhakte over eendaagse festivals heeft de organisatie zelf de stekker eruit te getrokken. ‘Geen Wild Rooster, wel een dooie mus. Met anderhalve meter en zitplekken zetten we alsnog een streep door Wild Rooster 2021. Wild Rooster = alles of niets’, schrijft de organisatie op Faceboo k. Het evenement stond gepland op 27 en 28 augustus.

PAARD in het Park

PAARD in het Park heeft weinig last van de nieuwe regels, zegt Marloes Kranenburg van het PAARD. Hun laatste concert in de reeks is op 14 augustus. DI-RECT treedt dan op in het Zuiderpark.

Na de vorige persconferentie besloot het PAARD al om van staanplaatsen naar zitplaatsen te gaan. ‘Dat was voor ons nog net op tijd, we hadden nog niet alle concerten uitverkocht en konden heel makkelijk naar beneden met de bezoekersaantallen.’

Op dit moment staat het aantal bezoekers op 800. ‘Er is behoorlijk wat ruimte om afstand te houden. Met de stoeltjessetting proberen we het wel gezellig te maken, want de band speelt voor een enorme ruimte.’

Financieel is het wel heel krap, vertelt Marloes. Want de organisatie heeft veel vaste kosten. ‘Dat wordt normaal gedekt door de hoeveelheid bezoekers.’ Maar toch willen ze zoveel mogelijk concerten door laten gaan. ‘We vinden het belangrijk dat er muziek is en dat mensen kunnen genieten van live muziek. En we hebben geleerd heel flexibel te zijn.’

Zuiderparktheater

Ook het Haags Beatfestival op 8 augustus kan gewoon doorgaan in het Zuiderparktheater, omdat het theater met zitplaatsen werkt. ‘Wij zijn een zogeheten doorstroomlocatie. Ook zijn er looproutes die beveiligers in de gaten houden.’ Bezoekers van het Zuiderparktheater waren de afgelopen tijd blij dat er weer dingen mochten. ‘Iedereen is heel blij met wat er wel kan, daardoor zijn bezoekers heel meewerkend.’

Op 20 en 21 augustus vindt nog Echoes of a Pelgrim plaats met een open air podium. ‘Echoes Of A Pilgrim is een erkenning van een periode in de geschiedenis, van 400 jaar geleden toen de ‘Pilgrim Fathers’ vanuit Delfshaven in Rotterdam vertrokken naar wat nu Amerika heet om de zogenaamde ‘vrije wereld’ te creëren.

Line-up: DJ Gea Russell, Elyas Khan, Kiala And The Afroblaster, Rootz Lions, Kaito Winse, Omar Ka Orchestra.

Embassy Festival en UIT Festival

Deze festivals zijn begin september en kunnen vooralsnog doorgaan. Het UIT Festival organiseert net als vorig jaar een open huis bij theaters en culturele instellingen. Op zondag werken ze op het Lange Voorhout met terrasjes. ‘Voor een beperkt aantal bezoekers’, zegt Arthur Pronk van organisator Prooost.

Het Embassy Festival op 3 september wordt een culturele tour langs ambassades, met optredens, hapjes en drankjes. Zaterdag is er een beknopt festivalterrein met een ‘sfeervolle terrassetting’.

De organisatie had al veel dingen aangepast, ‘dus deze persconferentie brengt ons niet terug naar de tekentafel’.

Live on the Beach

Ook Live on the Beach kan vooralsnog gewoon doorgaan in september. ‘Wij zitten na 1 september, dus we zitten aan de goede kant’, zegt organisator Arwin Touw. Er komen tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers naar het strand voor concerten van André Hazes, Tino Martin, Kensington, De Staat, Krezip, Danny Vera. ‘We kunnen ook niet meer terug, alles is geboekt en betaald’, zegt Arwin.

Maar ondanks de opluchting blijven er zorgen. ‘Veel partijen hebben het moeilijk door het heen en weer gesteggel. We gaan van vol gas alles mag weer, naar niks mag meer. Dat maakt het ongelofelijk ingewikkeld. Soms denk ik dat ze denken dat we een schoenwinkel hebben, waarvan je gewoon de deur open en dicht kan doen.’