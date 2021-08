Lex Immers speelt in nieuwe seizoen bij SVV Scheveningen

Twee weken nadat hij bekend maakte te stoppen met betaald voetbal is duidelijk dat Lex Immers geen volledig afscheid neemt van de sport. De 35-jarige middenvelder zal in het nieuwe seizoen uitkomen voor SVV Scheveningen. Dat heeft de club maandagavond bekendgemaakt.

‘Scheveningen is voor mij een bewuste keuze en met de ligging tegen Den Haag aan de meest logische’, zegt Immers. ‘De aanwezigheid van trainer John Blok, die ik net als meerdere mensen op de club al langer ken, speelt daar ook een grote rol in. Ik voel me aangetrokken tot de omgeving, de mensen en de club en wil daar graag deel van uit maken zolang het kan.’

Immers zegt tegen mediapartner Omroep West dat het spelen bij Scheveningen goed te combineren is met zijn huidige werkzaamheden in de koffiebranche. Hij is voor zichzelf begonnen en wil daarom niet te ver van huis spelen. SVV-voorzitter Ron Kleijn: ‘Dat Lex voor onze club kiest bevestigt ons beleid: topvoetbal op het hoogste amateurniveau combineren met een leuke club om bij te horen.’

Trainer John Blok is blij met de komst van Immers: ‘Fantastisch voor ons, en voor het Haagse voetbal, dat Lex zijn carrière afsluit in zijn eigen stad. Zijn keuze zegt niet alleen iets over de voetballiefhebber, maar vooral ook over de mens Lex Immers. Hij voegt met zijn persoonlijkheid, kwaliteiten en ervaring, dan ook echt iets toe aan de reeds aanwezige kwaliteiten binnen de selectie. Daarnaast kan Lex, samen met de reeds aanwezige ervaren spelers, een mooie rol spelen in de ontwikkeling van veel andere spelers.’

