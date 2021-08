Stationsbuurt in diepe rouw na overlijden Janet (51): ‘Ze was de spil van de buurt en hielp iedereen ook altijd’

Na problemen met schimmel hebben bewoners van Trekweg nu ook last van muizen

Bewoners van Vestia-complexen aan de Trekweg in Molenwijk hebben naast schimmelproblemen nu ook last van muizen. Dat stelt de SP nadat ze dit weekend langsging bij bewoners. Het probleem van de muizen zou groter zijn geworden nadat bij een buurman de vloer werd opengehaald. ‘Ze komen uit alle hoeken en gaten’, zegt bewoonster Kim Anasagasti.

‘Ze geven de schuld aan het feit dat sommige mensen voedselresten op straat gooien, of verwijzen door naar de gemeente. Maar het is inmiddels zo erg dat bewoners spullen weggooien omdat er aan geknaagd is’, vervolgt Anasagasti. Om het op straat gooien van etensresten in de wijk tegen te gaan werden er onlangs broodcontainers geplaatst bij het wijkpark aan het Cromvlietplein. Om die onder de aandacht te brengen zijn in de buurt tekeningen op straat gemaakt die de weg wijzen naar de bakken.

De SP maakt zich al langer zorgen over de woonsituatie van de huurders in de straat, vorig jaar verzamelde ze de klachten over schimmelproblemen in de appartementen. ‘De woningen waren al ongezond door de schimmelproblemen en lekkages. Het is mensonterend hoe deze huurders moeten wonen’, vindt fractievoorzitter Lesley Arp. Volgens de fractievoorzitter wordt de situatie nu verergerd door het achterstallig onderhoud aan de woningen, ze wil daarom duidelijkheid over de toekomst van de woningen. ‘De bewoners van de Trekweg tasten nog altijd in het duister.’

