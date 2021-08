Ruim 27.000 euro opgehaald voor ‘waardig afscheid’ verdronken Nathy (6)

Er is al 27.266 euro opgehaald voor het afscheid van het 6-jarige jongetje dat twee weken geleden verdronk in de Haagse Trekvliet. ‘Een dag die we helaas nooit meer zullen vergeten’, schrijft de familie.

‘Nathy speelde vrolijk buiten met zijn waterpistooltje. Ineens slaat het noodlot toe. Hij glijdt uit, valt in het koude water, naar adem happend. Maar ondanks een dappere laatste strijd redt hij het helaas niet’, staat er op de crowdfundigsite .

Hulpdiensten probeerden op de kade met man en macht het jongetje te helpen. Uiteindelijk overleed Nathy in het ziekenhuis . Zijn moeder Anita vertelde tegen het AD dat haar zoon al anderhalf jaar op de wachtlijst stond voor zwemles.

Waardig afscheid

Om Nathy een mooi afscheid te geven is een inzamelingsactie gestart. In iets meer dan een week is er al 27.266 euro opgehaald (stand op 2 augustus red.). Het doel was 25.000 euro. ‘Het minste wat Nathy namelijk verdient is een waardig afscheid.’

Nathy’s moeder Anita is alleenstaand. ‘We kunnen de pijn die Anita voelt niet wegnemen, wel kunnen we de pijn iets verzachten. Laten we onze krachten bundelen voor Anita, maar vooral namens Nathy. We gaan je ontzettend missen, maar we zullen je nooit vergeten.’

Foto: website crowdfundingsactie