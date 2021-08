Stationsbuurt in diepe rouw na overlijden Janet (51): ‘Ze was de spil van de buurt en hielp iedereen ook altijd’

De Stationsbuurt in Den Haag is in diepe rouw na het overlijden van de 51-jarige Janet. Het is maandag druk voor Bloemenwinkel Pluis waar ze al zo’n twintig jaar werkte. De vrouw werd vorige week dinsdag op haar brommer aangereden op de Noordlandseweg in ’s-Gravenzande. De desbetreffende automobilist probeerde op dat moment de politie te ontvluchten.

Bloemen stapelen zich op voor de winkel aan de Stationsweg. Op de stoep zijn talloze boodschappen te lezen die met stoepkrijt zijn getekend. Mensen komen langs om een kaartje af te geven en stil te staan bij haar overlijden. Er overheerst vooral een gevoel van ongeloof in de wijk. Een van de bewoners van het Huygenspark kijkt met tranen in zijn ogen naar de winkel. ‘Het raakt ons allemaal zo erg. Ze kende iedereen. Het was zo’n lieve vrouw. Een no-nonsense vrouw. Ze was de spil van de buurt en hielp iedereen ook altijd’, vertelt hij, terwijl hij tegen zijn tranen vecht.

‘Het is gewoon zo onrechtvaardig. De persoon die dit heeft gedaan, heeft niet alleen haar familie en collega’s, maar de hele buurt op het hart getrapt’, vertelt hij huilend. Hij hoopt op gerechtigheid. Net als de rest van de buurt. ‘Ze was zo’n goedaardig mens’, zegt een andere buurman tegen mediapartner Omroep West. ‘Iedereen haalde hier zijn bloemen, en tijdens corona ging ik vaak nog extra om ze financieel te steunen. Met kerst mocht mijn zoon hier onze kerstboom uitzoeken, en dan mocht hij van Janet hier in de winkel het houten kruis onder de stam timmeren.’

61-jarige Hagenaar aangehouden

De bestuurder van de auto die Janet aanreed, een 61-jarige Hagenaar, werd na het ongeluk aangehouden. De auto zou eerder op de avond betrokken zijn geweest bij een melding van een verward persoon. Toen agenten de bestuurder probeerden klem te rijden, gaf hij gas en probeerde ervandoor te gaan. Janet, die op het fietspad reed, kon het voertuig niet meer ontwijken en werd vol geraakt, waarna ze vast kwam te zitten onder de auto.

Janet heeft volgens haar familie nog een aantal dagen voor haar leven gevochten, maar overleed afgelopen vrijdag uiteindelijk toch aan haar verwondingen. ‘Mijn lieve zus, moeder, dochter en collega is er niet meer. Het voelt zo onwerkelijk. Zo onrechtvaardig. Verdoofd door pijn en verscheurd door onbegrip’, schreef de zus van Janet een paar dagen geleden op Facebook. De winkel is op dit moment gesloten.

Een warme deken

Wel zijn twee collega’s van Janet vandaag aanwezig. Ze openen toch de deur om even met de vele mensen te praten die voor de winkel stil blijven staan. ‘Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen’, vertelt Kevin Abramsen verslagen. ‘Ze heeft ruim twintig jaar bij haar zus gewerkt, ook hier aan de overkant van de straat’, vertelt hij waarna hij de andere plek aanwijst. ‘Ze was echt een onderdeel van de buurt. Onmisbaar eigenlijk. Dat we zo veel kaartjes en steun krijgen, dat voelt wel echt als een warme deken.’

Hij kijkt naar de bloemen. ‘Als je dan aan komt rijden en dit ziet. Dat doet wel veel met ons. We waren gewoon echt een familie. Het is een grote stad, maar ook een dorp. Hier op het terras bij lunchroom De Overkant zitten ook allemaal mensen die haar kenden en hier kwamen voor bloemen en planten.’ Afgelopen weekend heeft hij een crowdfundingsactie opgezet om geld in te zamelen voor de uitvaart van Janet en om haar zus te steunen met de winkel. Inmiddels is er al ruim 6.000 euro gedoneerd.

‘We hebben hier zo lang samengewerkt’

‘Ik wilde dit graag voor de zus en zoon van Janet doen. Doordat we de winkel nu tijdelijk moeten sluiten, lopen we ook inkomsten mis. We hebben al veel moeten weggooien’, aldus Kevin. Hij vindt het moeilijk om naar de toekomst te kijken. ‘Ik weet het even niet. We hebben hier zo lang samengewerkt.’

Een vrouw komt aangereden op een scooter en stopt om de man een knuffel te geven. Een andere buurtbewoner die ook naar de winkel is toegekomen, zegt nog: ‘Het was een vrolijke vrouw die altijd hard aan het werk was. Ik hoorde het vandaag via via en ben echt in shock. Je gelooft het niet. Dat iemand op die manier om het leven komt.’