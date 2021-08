Woning verhuren in vakantieperiode? Het mag weer, maar met regels

Ga je op vakantie en wil je je eigen huis korte tijd verhuren? Vanaf vandaag kan dat in Den Haag. Voor maximaal 30 dagen per jaar is het mogelijk om de eigen woning te verhuren, via een platform als Airbnb, en je moet er een vergunning voor aanvragen. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat woningen niet meer permanent als vakantieadres verhuurd worden.

Ook bestaande Bed and Breakfast-accommodaties en verhuurders van een pied-à-terre moeten zich registreren. Een vergunning aanvragen kost 109 euro, ongeacht of een vergunning wordt toegekend. Bij toewijzing voor toeristische verhuur is deze vergunning drie jaar geldig. Een ontheffing voor een pied-à-terre blijft gelden zolang de huurovereenkomst loopt.

De Wet toeristische verhuur heeft het begin dit jaar mogelijk gemaakt dat gemeenten regels hanteren die er voor zorgen dat vakantieverhuur in woningen kan, zonder dat woningen hierdoor verdwijnen van de woningmarkt.

Einde aan verbod

In Den Haag gold een verbod op deze vorm van verhuur, maar het werd wel gedoogd: er werd enkel ingegrepen als woningen structureel verhuurd werden. Een uitspraak van de Raad van State zette vorig jaar een streep door het toestaan van vakantieverhuur.

Woonwethouder Martijn Balster (PvdA): ‘Tot voor kort mocht vakantieverhuur eigenlijk niet. Maar we zagen het steeds meer toenemen, waardoor reguliere woningen van de markt verdwenen. Dit is zeer ongewenst in tijden van woningnood. Nu zorgen we ervoor dat vakantieverhuur ook daadwerkelijk vakantieverhuur is. Ga je een week op vakantie, dan kun je je huis verhuren via bijvoorbeeld Airbnb. Met een vergunning en een registratienummer kan iedereen vanaf nu maximaal 30 dagen per jaar een woning verhuren aan toeristen.’