BAQME is nieuwe aanbieder van elektrische deelbakfietsen

Den Haag heeft er vanaf deze week een aanbieder van elektrische deelbakfietsen bij: BAQME. Aanbieder Cargoroo was eerder al in onze stad te vinden. De nieuwe fietsen kun je niet zomaar ergens achterlaten, er dient gebruikt te worden gemaakt van parkeerzones: aan het einde van een rit wordt er om een parkeercheck gevraagd, na het maken van een foto kan de app worden afgesloten. De nieuwe fiets is ook beschikbaar in de app van HTM.

Fietsen van BAQME reden eerder al in Rotterdam. ‘De manier waarop we ons door steden verplaatsen is aan het veranderen en Den Haag gaat daarin mee’, zegt Berenice van Gessel, COO en co-founder BAQME. ‘We horen dat steeds meer inwoners van Den Haag open staan voor een toekomst waarin mobiliteit wordt gedeeld in plaats van bezit. We hopen inwoners van Den Haag een aantrekkelijke nieuwe vervoersoplossing te bieden als alternatief voor de auto in de stad.’

Een fiets met volle accu is goed voor een rit van minimaal 40 kilometer, de trapondersteuning zorgt voor een snelheid van 25 kilometer per uur. In de bak is plaats voor twee kinderen en een hond of twee grote tassen met boodschappen. Het kost 15 eurocent per minuut met een starttarief van 50 eurocent.

Praktijk kent haken en ogen

Bewonersorganisatie Bewoners rondom het Plein kijkt kritisch naar de nieuwe deelfietsen. ‘Hoewel het idee achter deelconcepten sympathiek is; kent de praktijk haken en ogen’, schrijft de organisatie op Twitter. ‘Ten eerste proberen we als bewoners en ondernemers van de binnenstad juist van op straat geparkeerde fietsen af te komen door het inrichten van buurtstallingen. Ten tweede zouden deelconcepten auto’s moeten vervangen. Als dat werkelijk het doel is, zouden deze op parkeerplaatsen van auto’s geparkeerd kunnen worden.’

