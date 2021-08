Sissy-Boy komt in het pand van WEEKDAY in de Venestraat

Coronabesmetting zorgt voor vroeg einde Quickkamp: ‘Na vier dagen zijn we weer vertrokken’

Het coronavirus heeft al sinds maart 2020 een behoorlijke impact op het normale leven: denk aan de lockdown, avondklok en andere maatregelen die voorbij zijn gekomen. Ook deze zomer gelden er nog maatregelen en die zorgen ervoor dat er een streep werd gezet door verschillende kampen voor jongeren. Dat gold niet voor het voetbalkamp van Quick, zij gingen naar een dorp in de rook van Eindhoven. Door een besmetting werd het kamp echter vroegtijdig afgeblazen.

‘We waren met 84 kinderen op kamp gegaan. Na vier dagen kamp zijn we weer vertrokken helaas’, zegt Philip Kouwenhoven in Haags Bakkie op Den Haag FM. ‘De eerste dagen waren geweldig, maar dan komt er toch een abrupt einde aan. Dat zagen we door de voorbereidingen niet aankomen. Iemand kreeg toch klachten’, vult Kai Vonk aan.

Quickkampen worden al sinds 1923 georganiseerd, maar dit jaar kwam er vroegtijdig een einde aan. Om besmettingen te voorkomen had Quick uitgebreid contact gehad met de GGD en voorbereidingen getroffen. Dat kon niet voorkomen dat een teamleider positief bleek te zijn, dit werd duidelijk nadat deze op het kamp ziek werd. Daarop werd besloten het kamp af te gelasten.

Geen verdere verspreiding

‘Toen zijn we met een klein groepje gaan zitten. Maar we hadden vooraf al besloten dat als iemand van de leiding besmet raakte we zouden vertrekken.’ Dus werd de camping geïnformeerd en vertrok men weer naar huis.

Philip: ‘Van tevoren was het heel makkelijk om te zeggen dat we zouden stoppen bij een besmetting, maar het was op het moment zelf heel lastig om toch de knoop door te moeten hakken: je weet dat het moet, maar niemand durfde het meteen hardop te zeggen.’ Achteraf kijkt men tevreden terug op de gemaakte keuze: er lijkt geen verdere verspreiding te hebben plaatsgevonden. ‘Daar zijn we blij mee.’

‘We zijn aan het kijken wat de mogelijkheden zijn’

Quick wil kijken of er in oktober een korter voetbalkamp kan komen. ‘We zijn aan het kijken wat de mogelijkheden zijn.’ Volgend jaar staat het voetbalkamp sowieso weer op de planning. Kai: ‘Het is gewoon een hele geweldige week waarin we met 90 kinderen op pad zijn met allerlei activiteiten.’ Daarbij kampeert men met elkaar op een tentenkamp. ‘Dan leer je elkaar écht kennen. Het is een hele leuke week.’