Hart voor Den Haag wil einde aan fietschaos Grote Marktstraat en pleit voor duidelijk fietspad

De stickers en borden op de Grote Markt die aangeven dat het een voetgangersgebied is zijn niet de oplossing voor de chaos in het gebied. Dat vindt Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. De partij ziet liever dat er een kleur wordt gegeven aan het verdiepte gedeelte in de straat zodat duidelijk wordt dat daar wel gefietst kan worden. Een motie daartoe kreeg niet genoeg steun in de gemeenteraad. ‘Het is al 14 jaar onduidelijk en daar moet een einde aan komen’, vindt raadslid Jelle Meinesz. Hoewel verkeerswethouder Robert van Asten (D66) heeft toegezegd aan het einde van het jaar met een plan te komen om fietsers te weren wil de partij dat er snel actie wordt ondernomen.

Een enquête die de partij in de Grote Marktstraat heeft gehouden onderschrijft voor hen het punt dat met een fietspad het gebied veiliger zou worden. Hart voor Den Haag hoopt hiermee het onderwerp op de agenda te zetten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Zelf wil ze daarnaast dat er ook verkeersborden, verkeerslichten, stoepranden en belijning komt op onder meer het Spui, de Grote Marktstraat en het Plein.

‘De onduidelijkheid, ongastvrijheid en onveiligheid lopen de spuigaten uit en dit speelt al jaren. Er moet óf snel gehandhaafd worden, óf een optie gevonden worden om fietsers een andere route te laten rijden óf met het werken van kleuren en belijningen aangeven waar wel of juist niet gefietst mag worden. De laatste optie lijkt ons op korte termijn de meest voor de hand liggend om een einde te maken aan deze chaos, waar dagelijks mensen van de sokken worden gereden’, stellen Richard de Mos en Meinesz.

Fietsers te gast

Om beter aan te geven dat het gebied in het centrum voor voetgangers bedoeld is, waar fietsers te gast zijn, werden er door de gemeente borden geplaatst met teksten als ‘voetgangers hebben voorrang’.

‘Mooie wandelboulevard’

Het stadbestuur wil uiteindelijk dat fietsers in de toekomst om kunnen rijden via de Gedempte Burgwal en de Gedempte Gracht en de Grote Marktstraat daarmee ‘een mooie wandelboulevard‘ te laten zijn. Om dat mogelijk te maken moeten die straten veiliger worden gemaakt en zou er een einde moeten komen aan het straatparkeren.

Aan het einde van het jaar presenteert wethouder Van Asten de plannen voor de alternatieve route via de Gedempte Gracht

