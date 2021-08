‘Oudere vrouw brengt granaat naar afvalbrengstation’

Een oudere dame heeft dinsdag een oude geschutsgranaat naar afvalbrengstation Avalex gebracht aan de Laan van ‘s-Gravenmade. ‘De vrouw vond het na het overlijden van haar echtgenoot tijd om het ding weg te doen’, meldt nieuwssite Regio15.

'Nu hebben ze bij het afvalbrengstation aparte containers om zo'n beetje elk soort afval gescheiden te verwerken, maar 'bommen en granaten' is daar niet één van. Na het aantreffen is de locatie gelijk gesloten en ontruimd.'