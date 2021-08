Parnassia behandelt minder patiënten door tekort aan behandelaars

‘Het is niet acceptabel dat mensen langer dan vijf weken op een wachtlijst moeten staan’. Het zijn ferme woorden van de voorlichter van Parnassia Groep, waarmee hij uitlegt waarom in de maanden juli en augustus de Haagse ggz-instelling geen nieuwe patiënten met veelvoorkomende psychische problemen zoals, angsten, depressiepsychotrauma en persoonlijkheidsproblemen accepteert. De oorzaak: een tekort aan behandelaars.

In de stad Den Haag zijn momenteel te weinig behandelaars, waardoor de wachttijd voor mensen met bepaalde klachten ver oploopt, legt de woordvoerder uit. Daarom is de huisartsen per brief gevraagd om in de zomermaanden geen mensen naar de Haagse vestigingen van Parnassia door te verwijzen.

‘De acute zorg komt geen moment in gevaar. Voor alle spoed- en crisismeldingen zijn de zorgverleners beschikbaar’, onderstreept de woordvoerder bij mediapartner Omroep West. Ook blijven er voor nieuwe patiënten mogelijkheden om ondanks de stop toch bij Parnassia een behandeling te volgen.

Sneller terecht bij andere locatie

‘We bieden op dit moment verschillende alternatieven voor patiënten. Zo kan je kiezen voor een online behandeling, je kan naar een andere locatie in Zoetermeer of Leiden of je kiest helemaal voor een andere Haagse ggz-instelling.’ Als je voor een van deze opties kiest, dan kun je binnen vijf weken voor een behandeling terecht.

‘Door tijdelijk op de pauzeknop te drukken hopen we de wachtlijsten weg te kunnen werken. Dan hebben we in september wél weer plek te voor alle patiënten’, besluit de woordvoerder.

‘Tekort behandelaars speelt langere tijd’

Het tekort aan personeel heeft niets te maken met de fatale schietpartij waarbij begin juli een patiënt een psychiater en een beveiliger neerschoot. Laatstgenoemde overleefde het niet. ‘Het tekort aan behandelaars speelt al langere tijd’, benadrukt de woordvoerder. Bij twee locaties van de ggz-instelling in Den Haag lopen de wachtlijsten op. Waar plek is voor 190 behandelend specialisten, staan ongeveer 35 vacatures uit.