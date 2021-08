Coronabesmetting zorgt voor vroeg einde Quickkamp: ‘Na vier dagen zijn we weer vertrokken’

Sissy-Boy komt in het pand van WEEKDAY in de Venestraat

Meer in

In het oude pand van WEEKDAY in de Venestraat komt een winkel van Sissy-Boy. Dat zegt vervangend bedrijfsleider Jacqueline van de kledingzaak tegen Den Haag FM. De Sissy-Boy heeft nu tijdelijk een pop-up winkel in de Vlamingstraat.

De Zweedse keten WEEKDAY sloot 17 juli de winkel in de Venestraat . Volgens een woordvoerder van de Zweedse keten voldeed de winkel in Den Haag niet aan de verwachtingen voor verdere ontwikkeling.

Sissy-Boy had altijd een winkel in de Venestraat, maar ging daar uit. Het is de bedoeling dat de keten eind dit jaar weer terugkeert naar de straat.

Sissy-Boy in de Vlamingstraat