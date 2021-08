SSV Toofan rouwt om geliefde voorzitter Johan Gangadajal (82): ‘Hij was het gezicht van de vereniging’

‘Hij was het gezicht van de vereniging en heeft die op de kaart gezet’, dat zegt Waldo Idoe van voetbalclub SSV Toofan over Johan Gangadajal. Die overleed vrijdag op 82-jarige leeftijd na een aanrijding met een tram in Voorburg. Gangadajal was de langstzittende voetbalvoorzitter van Den Haag.

Gangadajal was een echte duizendpoot, zegt bestuurslid Idoe bij Haags Bakkie. Hij was scheidsrechter, zat namens SSV Toofan bij verschillenden instanties, zoals van de gemeente, in de tuchtcommissie van de Haagse Voetbalbond en in commissies van de KNVB.

Daardoor hoefden mensen van Toofan zich nooit te introduceren. ‘Wij waren al bekend via de heer Gangadajal.’

‘Geen bobo’

Op de club was hij ontzettend geliefd. ‘Hij was geen bobo’, zegt Idoe. Zo zat Gangadajal niet in zijn zondagskostuum in de bestuurskamer om de lakens uit de delen, vertelt Idoe. ‘Hij deed het liefst alles zelf en liep in een trainingspak rond. Hij wilde alles aanpakken. Zo’n voorzitter was het.’

Ook heeft hij veel betekend voor het Haagse voetbal vindt Idoe. ‘Zeker voor de Haagse-Surinaamse voetballerij. Andere Surinaamse verenigingen vroegen hem ook om advies vanwege zijn ervaring en kennis. Hij heeft daar altijd zijn medewerking aan verleend.’

57 jaar bij de club

Gangadajal was 57 jaar actief bij de voetbalvereniging die in 1962 werd opgericht. Twee jaar later werd hij voorzitter. ‘En dat was hij tot en met afgelopen vrijdag.’

De voetbalvereniging werd opgericht door Surinaamse studenten. ‘Jonge studenten hadden behoefte om dingen met elkaar te delen, zoals problemen waar ze tegenaan liepen hier in Nederland. Ze hadden ook behoefte om te sporten. En zo is de club ontstaan’, legt Idoe uit.

De jongens van de club woonden in Suriname al bij elkaar in een bepaalde buurt. ‘Die hebben elkaar hier opgezocht en anderen sloten zich daarbij aan.’ Daar komt ook de clubnaam vandaan. ‘De naam bestond al in een buurt in Suriname, omdat de meeste jongens uit die buurt kwamen hebben ze die naam meegenomen.’