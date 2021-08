GGD Haaglanden gaat vaccinatielocaties sluiten, tegelijkertijd meer ruimte voor vaccineren zonder afspraak

Een coronavaccinatie halen bij het Cars Jeans Stadion kan voor het laatst op zondag 15 augustus. GGD Haaglanden heeft bekendgemaakt een aantal vaccinatieslocaties te sluiten vanaf 16 augustus. Ze doet dit omdat in juni en juli al de grootste aantallen vaccinaties zijn gezet. De GGD zet zich nu meer in op kleinschaliger vaccineren.

Tegelijkertijd kan bij het stadion in Den Haag, Silverdome in Zoetermeer en de Broodfabriek in Rijswijk zonder afspraak een vaccinatie gehaald worden. In Den Haag kon dat sinds maandag, in Zoetermeer en Rijswijk kan dat vanaf zaterdag.

‘Bijna iedereen die in aanmerking komt voor vaccinatie is inmiddels geheel of gedeeltelijk gevaccineerd, heeft een afspraak ingepland of heeft een uitnodiging ontvangen.’ In de regio Haaglanden zou het volgens de GGD gaan om ruim een miljoen prikken die al zijn gezet. ‘Deze afschaling is in lijn met de landelijke vaccinatiestrategie. Mochten de omstandigheden veranderen, dan zullen de plannen worden bijgesteld. We blijven flexibel inspelen op de situatie.’

15 augustus is de laatste dag dat een prik kan worden gehaald bij het ADO-stadion, na 5 september zal ook de locatie in de Broodfabriek in Rijswijk sluiten. Vaccineren blijft nog mogelijk op andere locaties (Haga Sportlaan, Delft en Leidschendam-Voorburg) en de GGD wil zich meer richten op ‘specifieke wijken waar de vaccinatiegraad nog achterblijft’.

Vaccineren zonder afspraak

