Meerdere hulpdiensten in centrum voor medisch incident

Meerdere hulpdiensten zijn woensdagochtend in het centrum van de stad, volgens nieuwssite Regio 15 wordt er hulp verleend aan een persoon die onwel is geworden. ‘Voor de zekerheid onderzoeken we de zaak’, aldus een politiewoordvoerder bij mediapartner Omroep West. Rond half 12 was het politieonderzoek afgerond, de afzettingen zijn inmiddels weggehaald.

Het gaat om een incident op de hoek van de Kalvermarkt, voor de deur van kledingwinkel Primark. Verschillende trams van HTM rijden een andere route, de halte Centrum is komen te vervallen.

De politie laat weten dat het om een medisch incident gaat en dat er hulp wordt verleend. Een deel van de Kalvermarkt is enige tijd met zwarte hekken afgezet. Voor het incident waren meerdere politiewagens en ambulances ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Door het incident reden tram 3A en 4A richting Station Den Haag Centraal om. Tram 2A richting Kraayenstein en 6A richting Den Haag Leyenburg reden ook deels een andere route. Halte Centrum kwam daarbij te vervallen.