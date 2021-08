Bestuurder (16) van motorscooter op de vlucht voor politie overleden na eenzijdig ongeval

De 16-jarige bestuurder van een motorscooter is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden na een eenzijdig ongeval aan het Paul Krugerplein in Transvaal, meldt mediapartner Omroep West. De jonge bestuurder was op de vlucht voor politieagenten die hem wilden controleren.

De bestuurder kwam in het vizier van agenten omdat deze zonder helm reed en opvallend rijgedrag vertoonde. Toen hij een stopteken kreeg besloot hij flink gas te geven. Daaropvolgend is dhet slachtoffer met hoge snelheid tegen een paal gereden. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Tijdens een eenzijdig ongeval aan het #PaulKrugerplein in #DenHaag raakte de bestuurder van een motorscooter zwaar gewond. Terwijl agenten hulpverlening startten, is de motorscooter van het slachtoffer gestolen. We zoeken getuigen. @pol_heemstraat https://t.co/u06G905FDY — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) August 4, 2021

Terwijl eerste hulp werd verleend is de motorscooter van het slachtoffer gestolen. De politie onderzoekt het incident en is op zoek naar getuigen.