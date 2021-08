Ruud Brood en Sjaak Polak in eerste aflevering Studio ADO

In de eerste aflevering van het nieuwe tv-programma Studio ADO van Haaglanden Voetbal op het tv-kanaal van Den Haag FM is donderdagavond om 18.00 uur te zien. Met ADO-trainer Ruud Brood wordt teruggekeken op de voorbereidingsperiode van de club en vooruitgeblikt op de competitiestart van zondag.

Daarnaast is er een gesprek met Albert van der Dussen die -naast zijn functie als Academy Director- al een tijdje ook als technisch manager fungeert. En dat in een onzekere periode bij de club en een lege portemonnee. Met oud-speler en analist René Pas worden de huidige situatie bij de club en de verwachtingen besproken.

Ook is er aandacht voor de ADO Den Haag Vrouwen. Trainer Sjaak Polak is deze week met de training begonnen en met hem maken we de balans op voor het komend seizoen.

