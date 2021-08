Vriendengroep speelt benefietduel voor overleden ‘broeder’ Bright Ampong

‘In de 26ste minuut van de wedstrijd staan we stil bij Bright’, zegt Yair Sidoel. ‘Dan wordt de wedstrijd even stilgelegd. 26 was toch zijn nummer.’ Het is een van de manieren waarop TVO stil wil staan bij het overlijden van Bright Ampong. De verdediger stierf afgelopen juni en was een bindende factor bij Ter Vriendschap Opgericht. Als eerbetoon aan de goedlachse voetballer speelt het vriendenteam woensdag een oefenwedstrijd tegen het Haagse Quick.

Quick was de club waar Ampong in drie verschillende perioden van zijn loopbaan voor in actie kwam. Met de Haantjes speelde de opkomende back in de landelijke top, net als vele andere Haagse amateurvoetballers. Mannen die een eigen ‘zomerteam’ hadden. Een groep waar Ampong zich bij thuisvoelde. ‘Dat is uitgegroeid tot een vriendenteam’, zegt Sidoel tegen mediapartner Omroep West. ‘Eigenlijk tot meer, we zijn broeders geworden. Een groep met alleen maar Haagse jongens, iedereen heeft een band met elkaar. Dat is TVO.’

Tot TVO behoren spelers uit de tweede divisie zoals bijvoorbeeld Ivailo Staal, Joël Tillema of Raily Ignacio tot en met voetballers die in de tweede klasse uitkomen. ‘Bright stond in onze groep altijd in de spotlights. Hij was de clown in de kleedkamer of tijdens het eten. Altijd vrolijk, altijd voorop in de strijd. Zo’n man kun je niet vervangen.’

Bekend merk als sponsor

Bright was ook de verbinder van de vriendengroep, vervolgt Sidoel. ‘Hij was bezig met een mooi project, dat hij helaas niet heeft kunnen afronden. Black Bananas gaat de kleding van TVO sponseren. Dat kan tot iets moois uitgroeien. Zo’n groot kledingmerk dat met TVO wil samenwerken. Woensdag spelen we in die tenues.’

Sidoel wil nog niet alles verklappen over wat er woensdagavond op het programma staat. ‘Er zal een eerbetoon zijn met fakkels. Bright zijn familie is uitgenodigd. Ook zullen zijn broertje en neefje bij ons meedoen. Dat zijn ook bekenden van een aantal val ons. Daarnaast zullen we de dag afsluiten met een hapje en een drankje, maar het is wel een gewone woensdag. Dus gewoon rustig.’

Voorbereiding op het nieuwe seizoen

Veel spelers van TPO zitten bij hun reguliere club in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Toch wordt ze geen strobreed in de weg gelegd om tijdens het eerbetoon in actie te komen. ‘We zijn ook met een grote groep’, zegt Sidoel. ‘We kunnen wel twee teams opstellen. Dat is ook om blessures te voorkomen. De spelers die bij ons meedoen zijn wel verantwoordelijk.’

Want het wordt geen zomeravondpotje tegen Quick. ‘Zeker niet’, wordt er bevestigd. ‘We gaan de wedstrijd heel serieus benaderen. Natuurlijk zijn we blij dat we tegen Quick kunnen spelen. Sowieso moeten we die club bedanken voor wat ze hebben gedaan. Ze hebben ons de ruimte gegeven. Hebben drie spandoeken over Bright aan ons gegeven en aan veel dingen meegedacht. Hopelijk kan dit uitgroeien tot een jaarlijks iets. Dat zou voor beide partijen het leukst zijn en een mooi blijvend eerbetoon aan Bright.’

Foto: YouTube Studio Alphen