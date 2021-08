Zaterdag is afscheid van overleden Janet bij bloemenwinkel

In de Stationsbuurt kan zaterdag afscheid worden genomen van de 51-jarige Janet. De vrouw werd vorige week dinsdag op haar brommer aangereden op de Noordlandseweg in ’s-Gravenzande en kwam een aantal dagen later te overlijden.

Janet werkte zo’n 20 jaar in Bloemenwinkel Pluis. Zaterdag zal ze in een open rouwauto langs de winkel rijden, het is de bedoeling dat daarbij een erehaag wordt gevormd. Vervolgens zal de auto een ronde om het Huijgenspark rijden. ‘Op deze manie willen wij Janet een mooi afscheid geven.’ Er is ook een online gedenkpagina voor Janet. De begrafenis vindt later op de dag plaats in gesloten kring.

Een crowdfunding die door een collega werd opgezet haalde tot nog toe ruim 14.000 euro op. ‘Het opgehaalde geld wil ik geven aan Janet haar zoon en zus. Zodat zij dit kunnen gebruiken voor haar uitvaart’, aldus collega Kevin van de bloemenwinkel.

