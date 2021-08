Deze dj zit achter het Instagramaccount Agga Memes

Dj Ziggy Kuylaars zit achter het account Agga Memes. Hij heeft zijn masker donderdag letterlijk afgezet bij Nicolette Krul in de studio tijdens haar programma Haags Bakkie. Ziggy wilde liever nog even anoniem blijven maar verlulde zich woensdag op Den Haag FM door zijn naam te zeggen. Dat fragment zat ’s avonds in het tv-programma Humberto.

Daarom besloot hij vandaag toch zijn masker af te zetten. ‘Het ging echt per ongeluk gisteren. Nicolette, wij kennen elkaar dus het voelde gewoon als een gesprek met een bekende’, vertelt hij. Maar hij had het niet op een leukere manier willen laten weten, zegt hij.

Ziggy is al jaren een bekende naam in de Haagse dancescene. Inmiddels heeft hij releases bij o.a. Spinnin Records en de labels van Afrojack en Steve Aoki. Ook werkte hij met Bizzey. Daarnaast maakte hij voor Martin Solveig, Timbaland en Flo-rida officiele remixes. Van het podium is Ziggy ook niet vies. Naast alle grote festivals en clubs in Nederland ging hij op tour door Europa, vliegt hij regelmatig naar Azië en ook op Aruba en Curaçao is hij geen vreemde.

Bekijk hier het interview waarin Agga Memes per ongeluk zijn naam zegt in Haags Bakkie

‘Ik wil Den Haag gewoon laten lachen’, zegt de anonieme figuur achter het Instagramaccount Agga Memes, waarop hij bijna dagelijks voor de Hagenaar herkenbare en grappige plaatjes post. Het account heeft inmiddels meer dan 14.000 volgers en de aanhang blijft groeien. Op Den Haag FM vertelt de bedenker hoe een uitprobeersel op zondagavond uitgroeide tot een Haags fenomeen.

‘Een meme is een grappig plaatje of filmpje met tekst die een soort van punchline moet hebben. Meestal maakt het iets belachelijk of zet het een situatie in een andere context’, legt de oprichter uit. ‘Ik had altijd al een obsessie met memes. Ik zag dat andere steden een dergelijk account hadden en ik vroeg me af waarom Den Haag dat niet had. Want laten we eerlijk zijn: dit is de stad waar het meest gebeurt qua gekheid.’

Ergernissen

Dat het account zo veel volgers zou krijgen, had de maker niet aan zien komen. ‘Op een luie zondag zat ik op de bank gewoon een paar memes te maken en zo is het eigenlijk begonnen. Er zit niet een specifiek doel achter behalve Den Haag leuk op de kaart te zetten en de stad aan het lachen te maken. Dat laatste is wel het belangrijkste wat ik ermee wil bereiken.’

Bijna een half jaar na de oprichting van het account blijkt Den Haag nog steeds een onuitputtelijke bron van inspiratie. ‘Ik woon hier al bijna mijn hele leven en er zijn altijd bepaalde herkenningspunten of ergernissen in de stad; die zet ik om in humor. Ik haal het echt uit het dagelijks leven en iedereen kan zich er een beetje in herkennen.’

Hint

Veel ingevingen voor grappige memes kwamen tevens tot hem naar aanleiding van de Straatvraag van Den Haag FM, waarbij Hagenaren hun mening geven over actuele kwesties. ‘Er komen typisch Haagse mensen in voor en dat is echt lachen. Vooral in het begin heb ik daar heel veel inspiratie uitgehaald.’