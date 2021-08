Beach Cleanup zoekt robottrainers om te helpen sigarettenpeuken op te ruimen

Houd jij van techniek en vind je rotzooi op het strand ook niet om aan te zien, dan kan je je inzetten voor de strijd tegen zwerfafval. De Haagse startup TechTics zoekt trainers voor een team van robots tijdens de achtste editie van de Beach Cleanup Tour.

De Beach Cleanup staat dit jaar in het teken van de sigarettenpeuk. ‘Wereldwijk belanden elk jaar meer dan 4,5 biljoen peuken in de natuur. Met grote gevolgen voor het dieren- en plantenleven’, schrijft TechTics.

De speciale BeachBot robot kan sigarettenpeuken herkennen en oprapen. ‘Met Project.BB hebben we de ambitie om met de inzet van robotica en kunstmatige intelligentie significant bij te dragen aan het schoonmaken en schoonhouden van stranden. We hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten en twee nieuwe robots en een app ontwikkeld. We kijken ernaar uit om met zoveel mogelijk mensen de robots slimmer te maken en tevens bewustwording over zwerfafval te verhogen’, zegt Edwin Bos, CMO van TechTics.

Kijkduin

Tijdens de schoonmaakactie, op 11 augustus op Kijkduin, geeft TechTics drie demo’s met hun strandafvalrobot BeachBot en twee nieuwe monitoringsrobots, MAPP. Het publiek kan helpen om de robots slimmer te maken door een speciaal ontwikkelde app te gebruiken. Door afval te labelen wordt de kunstmatige intelligentie van de robots verbeterd, aldus de startup.

Stichting De Noordzee, de organisatie achter de schoonmaakactie is blij met de slimme robots. ‘Door zulke innovaties te omarmen, kunnen we steeds meer mensen enthousiasmeren voor een schone en gezonde Noordzee. We zijn ge├»nteresseerd in de mogelijkheden die robots brengen om afval te monitoren, zeker als het gaat om het speuren naar schadelijk klein afval zoals peuken’, aldus Sebastiaan Verkade van Stichting De Noordzee.

Wie wil helpen kan zich opgeven op deze website .