Hart voor Den Haag pleit voor pilot met fietsmaatjes in Loosduinen: ‘Juist nu meer dan gewenst’

Schiedam, Voorschoten, Leerdam en vele andere locaties in Nederland doen al mee met Fietsmaatjes Nederland, daarbij kun je samen met iemand op pad voor een fietstocht als dat niet meer zelfstandig lukt. Vrijwilligers gaan dan op een elektrische duofiets op pad met een fietsmaatje. Het project is goed om bewegen te stimuleren en eenzaamheid te bestrijden en zou daarom ook naar onze stad moeten komen vindt Hart voor Den Haag/ Groep de Mos.

‘Juist nu is het Fietsmaatjes concept meer dan gewenst. Gezonde buitenlucht, fijn contact met anderen en beweging zijn goed voor iedereen. Het zou ook geweldig zijn als bijvoorbeeld jongeren zich opgeven als vrijwilliger om met ouderen een fijne fietstocht te maken. Jong en oud is goud’, vindt raadslid Janice Roopram.

Het raadslid vroeg eerder al aandacht voor het project, maar er zijn nog geen stappen gezet. Daarom zijn er nu schriftelijke vragen over gesteld waarin wordt gevraagd om een pilot van het project in Loosduinen.

De partij voelt zich daarbij gesteund door Fietsmaatjes Nederland: ‘Hopelijk wordt Fietsmaatjes.NL ook gerealiseerd in Den Haag. Het is dan goed om alvast op zoek te gaan naar vrijwilligers die daar de fietsmaatjes in willen zijn.’ Ook zonder steun van de gemeente is het mogelijk om het project in jouw buurt op te zetten, dat kan dor contact op te nemen met de landelijke organisatie.